“إشارات ورموز” تردد قناة أم تونيزيا M Tunisia على عرب سات و”نايل سات

نستعرض معكم في هذا المقال نبذة عن قناة آم تونيزيا، وكذلك تردد قناة m tunisia الجديد من خلال خدمة البث الفضائي على عرب سات، نايل سات. أم تونيزيا هي قناة فضائية تونسية خاصة، تقدم على شاشتها المحتوى المرئي المنوع في شكل أخبار- وبرامج ثقافية وسياسية وإجتماعية وترفيه. حملت سابقاً إسم المتوسط ليس قبل شراءها من قبل فيصل التبرسقي وعادل بن خليفة وتغير إسمها إلى آم تونسيا،

قناة آم تونيزيا

تأتي “M Tunisia Channel” كأحدى مفضلات القنوات التونسية لدى الجمهور الواسع في بلاد المغرب العربي وباقي الدول العربية، ولذلك لسبب التميز في تجديد المحتوى المرئي وإبتكاره وطريقة عرضها لها. يشمل عرض البرامج الحوارية الهادفة والتغطيات الخاصة والميدانية. تعد واجهة للأخبار في تونس، على مدار 24 ساعة، بالإضافة لبرامج مختلفة تلقى إهتماماً داخليا- كبرامج الجمال والصحة والطبخ. من ناحية أخرى، عمل الإستقصاءات للرأي من قلب الشارع وإجراء المقابلات المختلفة من خلال قناتها التلفزيونية.

يتم إستقبال قناة M Tunisia في منطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويغطي إرسالها هذه المناطق الجغرافية بشكل كامل، خاصة من خلال القمر Eutelsat 7 West A القريب من مدار نايل سات. وتخضع القناة لتنصيف عالي كواحدة من القنوات الرائدة الأكثر تنوعاً والأكثر مشاهدة. وتقدم القناة الموسيقى وتنقل الأمسيات الغنائية داخلياً، بالإضافة لذلك تعرض أم تونيزيا المسسلسلات والتمثيليات ذات المضمون الهادف الذي يوصل رسالة مهمة وصحيحة للمجتمع.

تردد قناة أم تونيزيا- M Tunisia