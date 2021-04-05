فتح تردد جديد ل” قناة إم بي سي عبر نايل سات و”بدر سات

إم بي سي 1 هي اشهر قناة عربية والافضل على الاطلاق تبث عبر نايل سات و”عربسات” تاخذ تصنيف الترفيه بالمقام الاول كقناة تلفزيونية، علاوة على بث الاخبار لذلك هي منوعة يتراوح محتواها ما بين الافلام ومسلسلات وبرامج متعددة كبرامج الفن والمسابقات والازياء والصحة, إنطلقت القناة في عام 1991 من لندن والتي يمكلها وليد الابراهيم، ومقرها الرئيسي الآن في دبي. ضمن قنوات شبكة MBC المتعددة، وهي قناة مجانية، لا تتطلب فك اي نوع من التشفير، بإستثناء الرغبة في تلقي بثها بنظام البث HD للصورة فائقة الوضوح.

قناة إم بي سي

تعتبر ام بي سي 1 قناة العائلة الأولى في الشرق الاوسط وشما افريقيا فهي اعتادت كقناة على تقديم المحتوى المتميز والحصري بحيث لها القدرة انتاج برامج مبتكرة تتلاقى مع ما يبحث عنه المشاهدين من محتوى نوعي يقدم على قناة مفتوحة تعمل على مدار 24 ساعة من المسلسلات العربية والاجنبية ومروحة برامج اكثر تنوعاً ما بين مسابقات المواهب الغنائية مثل The voice kids وهو برنامج تنافسي بين الاطفال للغناء ويخضعون لتقييم لجنة التحكيم. كما انها المنظمة لمسابقة الحلم اكبر مسابقة تفاعلية المذاعة على تلفزيون mbc1 والتي ترصد كمسابقة اكبر ميزانية لاجمالية جوائز السحوبات. ومن بين اهم برامجها صباح الخير ياعرب وهو برنامج يعرض في الصباح الباكر ويتضمن الكثير من الفقرات المتنوعة والتي يستعرض خلالها الاخبار وقضايا متنوعة اجتماعية وثقافية وفنية.

ماذا تقدمه إم بي سي وسر نجاحها

وكاي قناة تضم ام بي سي-mbc 1 channel برامج عديدة بما فيها الاجتماعية والدينية وبرامج الشيفات، ويمكن استقبال ام بي سي 1 كقناة مفتوحة للتمتع بالوصول للمحتوى النوعي الذي يلائم كل الاذواق والاعمار. فهي تجدد منظومة البرامج بإستمرار على اساس افكار جديدة تسمح بالتالق في عالم الفضائيات من خلال تقديم برامج يشار لها بالبنان وتوفر اقصى حد من المنفعة بما تتميز به من قابلية التاثير وتوفر قدراً من الترفيه في بعض برامجها. وتاتي أم بي سي كقناة أولية عند الاسرة العربية لانها بمكانة الوسيلة الاعلامية المتكاملة بما ليها من إمكانيات مادية وتوظيف للتكنولجيا المتقدمة التي تدفع عجلة الابداع بالمحتوى الذي تقدمه إم بي سي 1.

ماهي قناة ام بي سي

يمكن استقبال تردد قناة ام بي سي الجديد بعد ما شهدته من تغيرات وتحولات بالانتقال الى نظام متطور يدعم تقنية HD عالية الجودة، تعتبر قناة ام بي سي 1 قناة العائلة الأولى خاصة في شهر رمضان حيث ترتبط بمزايا تقديم المسلسلات العربية المتنوعة والحصرية دائماً التي تحرص الجماهير على متابعتها في هذا الشهر الكريم، وتستخدم mbc 1 channel افضل التكنولوجية في عملية الانتاج والبث لضمان جودة عالية للمحتوى الخاص بها.

وتتواجد قناة ام بي سي 1 في اهم المجالات التي تنتج برامج خاصة بها ويمكن ألتقاط تردد قناة ام بي سي الجديد 2021 من خلال الجدول الاتي، على ساتل Eutelsat 8 West B بمدار قريب من نايل سات، وتعتبر قناة الاسرة الاولى في الشرق الاوسط وشمال افريقا، فاللقناة شعبية ساعدتها في النمو من خلال حزمة البرامج في فروع الفن والكوميديا والمسابقات كما تعد محطة رئيسية للاخبار ودمج برامج دينية وصحية ورياضية. ينطلق بث قناة ام بي سي1 على مدار 24 ساعة، وهي قناة تاتي في ترتيبها الاول ضمن قنوات شبكة ضمن MBC GROUP لمديرها رجل الاعمال السعودي وليد الابراهيم،

برامج ام بي سي 1

تمتلك القناة”إم بي سي MBC 1″ كل مزايا وخصائص المحتوى الحصري المتعدد حيث تحرص القناة على دمج برامج الموسيقى والفن وبرامج الرياضية والصحة والازياء، ففي مجال الرياضة تشتهر ببرنامج صدى الملاعب، وفي الصحة تعرض القناة برنامج التفاح الاخضر، اما البرامج تعتني باناقة المراة وجمالها وجديد الموضى فعبر برنامجي “ستايل” و “جويل”، كما تعد اشهر برنامج صباحي وهو صباح الخير ياعرب الملئ بالفقرات المتنوعة. وللقناة مسار اعلامي ناجح منذ ولادتها الاولى في عام 1991 والذي يعد مديرها هو وليد ابراهيم مؤسسها الفعلي، وتتبع مركز تلفزيون الشرق الاوسط.

تزخر قناة ام بي سي-mbc HD 2021، بحزمة برامج نوعية هي محل اهتمام المشاهد العربي، بما في ذلك عرضها للاخبار وبرامج التلفزيون الواقع، مما يجعها كخيار رئيسي عند جمهورالقنوات العائلية. حيث تتميز بتقديم كل جديد من المسلسلات الخليجة والعربية بالاضافة الى سلسلة الافلام والمسلسلات الدرامية الاجنبية كالهندية والكورية والتركية مع ادخال الدبلجة عليها.

محتوى قناة ام بي سي 1

تم اطلاق تحديث تردد قناة ام بي سي 1، لتحقيق اهداف القناة المتمثل بتحسين الجودة وزيادة قوة الاشارة البثية، وضمان ان تكون القناة خالية من التشويش، وفي ظل عدم توفر بث مباشر للقناة على الموقع الرسمي، يمكن بدلاً من ذلك التقاط القناة على الاقمار الصناعية مدار نايلسات بالإضافة الى القمر السعودي عرب سات 26 شرق، للحصول على اشارة باقات قناتي الشبكة بجودتين مختلفتين هما كالتالي: (mbc1 hd، mbc 1 sd)، في بث مفتوح طوال اليوم.

وتتميز ام بي سي التلفزيونية بالمحتوى الحصري والمتنوع لترضي كافة الاذواق والشرائح العمرية عبر بث برامج الترفيه والموسيقى والفقرات المتنوعة مع مزيد من المسلسلات العربية والاجنبية كالهندية والكورية بطريقة الدوبلاج. وهي القناة الاولى في ترتيب قنوات المجموعة لذلك فهي القناة الأم التي تستلتهم باقي القنوات الشقيقة الافكار منها في انتاج البرامج وطريقة ادارتها لها لتشكل عنصر تفاعلي وظهور اكثر جذباً وتستحوذ على اعلى نسب مشاهدة فهي القناة الاولى لدى الاسرة العربية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

mbc1 2021

تستهدف قناة ام بي سي 1- 2021 الظهور بافضل البرامج المناسبة لجميع الميول والاعمار. والتي تخصص بثها مباشرة على قمر نايل سات وعرب سات، بدون توقف، وتتضمن محتوى نوعي جديد ومميز يخدم تطلعات المشاهدين ويلامس اهتماماتهم المشتركة، لهذا السبب تنتهج ،mbc 2021، مسار اعلامي يمتزج بمحطات البرامج المتنوعة الفنية والثقافية والاجتماعية وصولاً للترفيه والمسابقات وبرامج اكتشاف المواهب الغنائية مثل the voice، في محطة اخرى، تنظم جداول بث للمسلسلات الخليجية والعربية مع دمج رائع لمسلسلات الدراما الاجنبية المدبلجة كالتركية والهندية. ويمكن مشاهدة قناة ام بي سي بالدقة القياسية sd، وايضا عبر نظام البث hd عالية الجودة.

إنطلاق قناة إم بي سي 1

تحولت- إم بي سي mbc1، لقناة أولى واكثر قناة يتم مشاهدتها على الإطلاق لما تساهم به من جودة المحتوى المتنوع ما ساعد في نموها لذلك هي واجهة الترفيه الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ان القناة مصممة بشكل كبير لتقديم سلسلة الدراما والمسلسلات المنتجة عربياً حيث تضم مكتبة ضخمة من المسلسلات الحديثة تشتمل على الدراما الأجنبية كالتركية والهندية والكورية.

تأسس تلفزيون قناة إم بي سي، لأول مرة في 1991، من طرف رجل الأعمال السعودي وليد إبراهيم، واليوم يملكها مركز تلفزيون الشرق الأوسط. وهي قناة متطورة توظف المحتوى المرئي الاكثر جودة وتنوعاً مما يقدمها كعنصر جذب قوي. إذ أنها صاحبة المحتوى الحصري المبتكر وتنظم دورة برامج اذاعية منها ما هو إخباري وإجتماعي وثقافي وفني وترفيهي، وتشتهر بعروض مسابقات اكتشاف مواهب القدرات ومواهب الغناء مثل MBC The Voice في النسخة العربية. ومع

نبذة عن قناة إم بي سي 1

يحتوى بث قناة ،MBC، على البرامج المتعددة والجديدة في افكارها المبتكرة. وتقوم بانتاج برامجها الخاصة بعيداً عن القنوات الشقيقة في نفس الشبكة، لذلك فهي صاحبة مزيج برامجي حصري اكتشاف المواهب مثل mbc the voice- والمسابقات التفاعلية ك MBC Dream، وتعد شاشة رئيسية لدى المشاهد لمتابعة المسلسلات الخليجية والعربية، اضافة الى بث المسلسلات الاجنبية كالتركية والهندية، تتيميز وتشتهر ببرنامج صباخ الخير يا عرب وهو برنامج يعرض خلال الفترةالصباحية يركز على تداول الاخبار المختلفة ويتضمن فقرات منوعة كالصحة والرياضة والفن.

مميزات قناة ام بي سي 1

تكتسب ام بي سي ميزة الشاشة الثرية باقوى عروض المسلسلات العربية والتركية والهندية الحصرية كجزء اساسي من خطة البث، فهي قناة تذيع حلقات الدراما الجديدة بمختلف انواعها، وتعد صاحبة حقوق السلسلة الاكبر للافلام والمسلسلات الموسمية خاصة في شهر رمضان التي تدخله إم بي سي 1 بقوة بافضل حقوق الاعمال الدرامية.

يتسم محتوى قناة 1، MBC Channel بالابتكار واضفاء الافكار الجديدة للنهوض بمنظومة برامج تتلاقي مع ما يبحث عن المشاهدين ويتناسب مع ميولهم بمختلف اعمارهم، فتضم على سبيل المثال برامج الصحة والطهي وبرامج الرياضة ومسابقات المواهب الغنائية.

تنتج الكثير من البرامج ذات المضمون الهادف التي تعد مصدراً مهماً للمعرفة بشكل عام. وعرض نشرات الاخبار وبرامج التوك شو على قناة إم بي سي. مع تخصيص اعادة حلقات التلفزيون من فاتته برامجه.

تدعم القناة التلفزيونية توفر جودتين مختلفتين هما:( MBC HD ، MBC SD) في بث مباشر على مدار اربعة وعشرين ساعة، وتسعى دائماً لترجمة اهدافها المتمثلة في تحسين جودة المحتوى وضمان استقبال اشارة فضائية خالية من التشويش.

تمتلك mbc tv اكبر باقة من المسلسلات الحديثة تاخذ تصانيف متنوعة كالدراما الاجتماعية والكوميدية حيث توفر قناة ام بي سي الاولى احدث حلقات المسلسلات الخليجية والعربية وكذلك الاجنبية فتعرضها بجودة جيدة للصوت والصورة. ومعروفة ام بي سي 1 بضمها حقوق حصرية من المسلسلات الرائجة خاصة في شهر رمضان، إذ هي الناقل الحصري للعديد من المسلسلات الجديدة لتكون الواجهة الرئيسية لمحبي المسلسلات خاصة مع وجود ارادة تنوعة في تقديم السلسلة الدرامية بكل حبكاتها.

مع ترددات قنوات MBC 1 التالية، يمكنك من خلالها برمجة الرسيفر عليها، لمنطقة الخليج العربي وبلاد الشام وتركيا.

تردد قناة ام بي سي

قناة ام بي سي: MBC1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11470 عمودي V، معدل ترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6 الجودة: SD القمر الصناعي: عرب سات بدر 7 التردد: 11270 عمودي V، معدل ترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6 الجودة: HD

تردد MBC 1 الجديد على نايل سات و”عرب سات

مع ترددات البث الخاصة بقناة إم بي سي 1- التالية، يمكنم من خلالها إلتقاط إشارة قناة MBC 1 بأفضل جودة، لمنطقة شمال وغرب أفريقيا.

إسم القناة التردد القطبية معدل الترميز تصحيح الخطأ القمر الصناعي إم بي سي 1 11559 عامودي V 27500 5/6 نايل سات-Nilesat E7WA MBC 1 12284 عامودي V 27500 5/6 عرب سات-Arabsat Badr 5

من خلال تردد قنوات mbc الجديد المفتوح على نايل سات و”عرب سات، يمكنكم ضبطه لاستقبال إشارة قناة إم بي سي 1 بكل سهولة وبشكل فوري، بمجرد إضافة قيم التردد الصحيحة في إعدادات جهاز الرسيفر، ثم عمل حفظ للبيانات بالضغط على زر الأزرق ثم الموافقة أو ok، ليتم بدء البحث التلقائي عن قناة mbc1 وتنزيلها في قائمة القنوات دون تدخل.