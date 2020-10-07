إشارات ورموز” تردد قناة الأماكن AL-Amaken على نايل سات 2020

تردد قناة الأماكن AL-Amaken تتخصص بعرض الموروث الشعبي كمهرجانات الإبل والشعر ورصد العادات القديمة وهي قناة سعودية، كما تتخصص، قناة الأماكن الفضائية، في عرض الدراما البدوية بمختلف أشكالها في بث على مدار ال 24 ساعة بشكل مجاني بدون تشفير. تكتسب “قناة الأماكن” إستقطاب متزايد خاصة في الدول التي يتواجد فيها دميغرافية بدوية.

قناة الأماكن

قدمت قناة الأماكن AL-Amaken نفسها كنموذج فريد للقنوات البدوية المتنوعة. أشتهرت بشكل كبير من خلال المحتوى النوعي والحصري وبالأخص من خلال نقل سباقات الإبل التي لها شعبية في المملكة العربية السعودية- ومن خلال المحتوى العربي الأصيل من جلسات الشعر والدراما والبرامج الأسرية والأفلام الوثائقية التي تصور أنماط العيش البدوي في الصحراء بطرق سجلتها صحف التاريخ.

يمكنكم ضبط الرسفير بناء على الترددات التالية، لكي تتمكن من خلالها بإلتقاط بث قناة AL-Amaken، بدقة sd العادية، على قمر نايل سات. حيث لفتت قناة الأماكن لإمكانية مشاهدتها على التردد الجديد على القمر نايل سات 11137 أفقي إلى جانب التردد الحالي 10795.

تردد قناة الأماكن 2020

إسم القناة التردد معدل الترميز AL-Amaken 11137 v 27500 AL-Amaken 10796 v 27500

أنطلقت قناة الأماكن في عام 2011 على يد سالم عبدالله السمي البقمي، ومقرها الرياض، السعودية، وهي قناة تقتحم مجالات السياسة والسياحة والثقافة والرياضة في أقسام مختلفة تنشط فيها لتقديم محتوى مهم ومفيد يخدم شرائح واسعة من السعوديين والعرب.