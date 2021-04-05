فتح تردد جديد ل” قناة الأنوار عبر نايل سات

الأنوار هي فضائية تلفزيونية إسلامية شيعية تسجل حضوراً اكثر اهمية بتقديم محتوى ديني لتنادي معلنة انها المروجة للعقائد السليمة في إطار اساليب تنويرية تهدف الى تمكين ثقافة اسلامية لدى الفرد الشيعي ومحاورة الاديان، تعتبر هي الصوت الحي الصادح باحقية مذهب اهل البيت لتشكل له جدار صلبا قادرا للرد على الشبهات، وهي كقناة شيعية تقدم محاضرات وخطبة يلقيها في الاغلب المنتمين الى مراجع الشيرازية، وتعد من أوائل القنوات ذات الهوية الشيعية إذ تأسست في سنة 2004 بتوجيهات من المرجع صادق الحسيني الشيرازي، وتخصص الانوار النقل المباشر من مقامات الائمة واحياء المناسبات الدينية،كما تعد نافذة لبث الكليبات العزائية والاناشيد والادعية وتلاوات القران الكريم.

قناة الأنوار

Al anwar tv صرفت عناية المشاهدين الى انتقال قناة الأنوار عبر نايل سات الى تردد جديد 2021، في تعديل روتيني يحدث سنوياً على اقل تقدير، وذلك سعيا لمواكبة الحداثة بتطوير نظام البث للحصول على بث افضل من ناحية الصوت والصورة وبما يضمن ايضاً اشارة تلفزيونيية خالية من التشويش.

ما هو محتوى الأنوار

وتؤسس فضائية الانوار -Al anwar tv 2021 منبراً صلباً للدفاع عن المذهب وتراعي الجراة في طرح الرسائل وكشف الاباطيل ضد المنهج الشيعي، بما تشكل محطة آمنة يمكن للفرد المسلم اللجوء لها لتغذيته بالمعارف والحقائق باساليب حوارية ماثرة تجعل الفرد اكثر تعطشاً لمعرفة الحقائق وربطه بالعلوم وتلقيه الاحكام الفقهية.

وقد تأسست قناة الأنوار الفضائية في سنة 2004 بتوجيهات المرجع صادق الحسيني الشيرازي، وتعرض القناة الفضائية الشيعية محتوى البرامج الفقهية والمحاضرات القيمة التي تتناول جوانب دينية واجتماعية التي تؤسس لوعي واسع لدى الفرد المسلم. وتبث قناة الأنوار على مدار ال 24 ساعة بشكل مجاني بدون تشفير.

من الجدير ذكره ان قناة الانوار 2 هي ليس قناة فرعية عن قناة الانوار الفضائية، لكنها قناة عراقية مصدرها العراق، ويمكن إلتقاط قناة الانوار من خلال خدمة البث على مدار نايل سات، وإستبدال التردد القديم بالجديد لضمان الحصول على الإشارة.

ماهي قناة الأنوار الفضائية

تعد قناة الأنوار 1 AL Anwar من أوائل القنوات الشيعية التي بدأت في 2004، وقد كرست برامجها في إيصال العقائد الصحيحة في أمور الدين من خلال الدروس والخطب المختلفة خاصة تلك التي يقدمها المنتمين لمراجع الشيرازية. وتهتم القناة بنقل طقوس عاشوراء في النقل المباشر من دولة الكويت ومن العراق ايضاً. تسير القناة في مسارات اكثر تنوعاً تم المحاضرات والخطب والبرامج الذي تبرز سيرة الإمام الحسين وتبيان فلسفة ثورته ضد الظلم، التي كانت وهج لإشعال الثورات الشيعية ضد الطغاة عبر التاريخ.

تقوم قناة الأنوار الأولى AL Anwar” بنقل المناسبات الدينية والمحاضرات المباشرة في عدد من الحسينيات( المآتم) منها حسينية الرسول الأعظم، في الكويت، وحسينية الحاج داوود العاشور في البصرة، وتعد قناة واسعة الإنتشار وتكتسب إهتماماً متزايداً من قبل الجماهير نظراً لما تبثه من محتوى مرئي ديني متجدد، بما في ذلك الادعية واذاعات تلاوات القران الكريم، كليبات العزاء الحسيني والأناشيد الدينية التي يقدمها المنشدين والرواديد.

تردد الأنوار

تم تغيير تردد قناة الانوار القديم، لذلك تم فقد الاشارة، ويمكن اعادة ضبط واستقبال قناة الانوار الفضائية من خلال اعتماد التردد الجديد الخاص بثها، كما في الجدول التالي،