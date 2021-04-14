فتح تردد قناة روتانا كوميدي Rotana Comedy 2021 الجديد بدقة عالية

تردد قناة روتانا كوميدي-Rotana Comedy 2021 هي قناة ذات تخصص في الكوميديا تتبع شركة روتانا الترفيهية ويصل ارسالها كقناة مجانية عبر اقمار ( عرب سات بدر 4، نايل سات) تشتهر القناة بحزم تطلقها من المسلسلات والاعمال السينمائية ذات الانتاج المصري فضلاً عن ضمها المسرحيات وبعض الافلام الرائجة بما فيها الكلاسيكية، وجميع ما تقدمه من محتوى تلفزيوني قائم على النوع الكوميدي لذلك هي قناة حديثة تعتني بضم افضل الانتاجات الحديثة والقديمة على شاشتها وذلك من خلال امتلاكها حقوق بث حصرية لانتاجات التلفزيون العربي، افتتحت لاول مرة في 20 اغسطس 2013 وحققت قفزات كبيرة باستهداف ذوق الجمهور كونها تجيد اختيار منظومة المحتوى الاكثر رواجاً فتمارس عرض الحلقات واحدة تلو اخرى بما يمنح فرجة ممتعة لدى محبي الفن الكوميدي على مدار الساعة.

قناة روتانا كوميدي

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 هي اقوى قنوات الكوميديا على النايل سات-فتربط المشاهدين بافضل حلقات الافلام والمسلسلات والمسرحيات ذات طابع الهزي والمضحك وهو الكوميديا. فتعد شاشة قناة روتانا كوميدي تجلب الانظار اليها لتميز محتواها وعرضها المستمر لسلسلة المسلسلات الحديثة والقديمة ومنها الكلاسيكية. تتوفر روتانا كوميدي بجودتين مختلفتين هما: Rotana Comedy HD، Rotana Comedy SD) في بث مباشر على الاقمار الصناعية بدون انقطاع،

وينظر لقناة روتانا كوميدي انها تقدم الافضل دائماً وكل ماهو فتراعي انتقاء افضل المحتويات السينمائية لتلائم كافة الاذواق وقت عرضها، فتوفر بثاً مفتوح لتنظم خلاله جداول بثية خاصة بالافلام والمسرحيات والمسلسلات الدرامية التي يغلب عليها الكوميديا والظرافة.Rotana Comedy وجهت عناية مشاهديها الى تغير التردد القديم، وذلك إنها انتقلت عبر بدر سات إلى تردد جديد 2021، ضمن اهداف معينة بتحسين جودة البث وزيادة قوة الإشارة التلفزيونية، بإعتماد نظام بث متطور يدعم تنسيق الصورة عالية الجودة بتقنية HD المتقدمة.

ماهي قناة روتانا كوميدي

على روتانا كوميدي سيتم ربط المشاهدين بمختلف الاعمال التلفزيونية الكوميدية حتى تتناسب مع ميولهم وتوفر لهم تجربة فريدة في التنقل بين مسلسل واخر على مدار الساعة. لذلك فإن قناة روتانا كوميدي تحمل شعارها التجاري « املأ حياتك ضحك » لتسمح لك بمشاهدة افضل حقوق لسلسلة المسلسلات الكوميدية والافلام الكوميدية والمسرحيات، ليس فقط من خلال بثها شاشات التلفزيون بواسط الاقمار الصناعية، ولكن يمكن مشاهدة قناة روتانا كوميدي مباشرة على الموقع الالكتروني لمجموعة روتانا، على مدار 24 ساعة، بشكل مجاني، بدون إنقطاع، وفي اي وقت. وتتوفر القناة بدقة SD القياسية العادية، وايضا بنظام البث بتقنية HD عالية الجودة.

نبذة عن قنا روتانا كوميدي

اعتمدت قناة روتانا كوميدي-rotana comedy اسلوب الجذب عبر طرح مجموعة من الافلام الكوميدية الى جانب المسرحيات ايضا، مما ساعدها في الدفع بشهرة منقطعة النظير ونسب مشاهدات عالية نظراً لاعتماد جدول بثي لأفضل المسلسلات الحديثة والقديمة، مع تطوير جودة البث بتقنية اتش دي التي تزود بمحتوى مرئي كوميدي عالي الجودة، يتم اعتماد قناة تلفزيون روتانا كوميدي كقناة رئيسية لمشاهدة المحتوى الكوميدي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتعتبر قناة روتانا كوميدي ثاني قناة تتخصص في الكوميديا بعد قناة فنون كويتية المنشأ التي بدأت البث في 2006.

Rotana Comedy 2021

ومع إنطلاق قناة روتانا كوميدي Rotana Comedy Frequency 2021 وفرت مزيجاً من المسلسلات والمسرحيات الأكثر نجاحاً-التي يشارك فيها النجوم الكبار، وتقوم بعرض سلسلة المسلسلات والأفلام السينمائية واحداً تلو الآخر بدون توقف. مع “rotana comedy channel” سيكون المشاهدين بإنتظار أقوى المسلسلات دائماً. حيث تمتلك مكتبة ضخمة لا حصر لها من إنتاجات المسرح والسينما المصرية.بإمكانك الحصول على التردد الجديد لقنوات روتانا، وضبطها في أجهزة الرسيفر الخاص بكم، لإلتقاط إشارتها على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر السعودي عرب سات.

قم بتحميل تردد قناة روتانا كوميدي 2021 ثم اضبطه على جهاز الإستقبال الخاص بك، لإمكانية إستقبالها بشكل فوري بجودة sd للدقة العادية أو hd فائقة الوضوح. ومتابعة كافة الاعمال الكوميدية الحصرية التي ستنال إعجابك بلاشك.

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 الجديد