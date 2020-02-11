“إشارة”تردد إستقبال بث قناة التلفزيون الجزائري ENTV Algérie

قناة الجزائرية الأولى أو الأرضية هي قناة جزائرية حكومية تقع تحت إدارة المؤسسة العمومية للتلفزيون، ويستقبلها الملايين كقناة ترفيهية تثقيفية تضطلع في دور حيوي لتقديم محتوى يخدم المواطن وعن كل ما يثير إهتمامه.

قناة التلفزيون الجزائري

من ضمن المحتوى الرئيسي التركيز على نقل الأخبار اليومية في الجزائر. ويغطي البث الإرسالي كافة أنحاء الجزائر. ما يظهر مسؤولية الدولة لكي يصل المحتوى الى جميع الجزائريين من خلال الشاشة، ولكن أكثر محلية ووطنية. بما في ذلك إستعراض القرارات الحكومية لمختلف الوزارات.

ومن خلال آخر تحديثات بيانات تردد إستقبال قناة الجزائرية على القمر Nilesat، يمكن تنزيلها في جهازك الرسيفر ليتم إلتقاط البث فوراً، على موقع مداري 7.3 غرب، وظهور القناة التي تحمل إسم ENTV، ومتابعة البرامج كافة المنوعة، إلى جانب المسلسلات والأفلام المحلية والعربية التي تجتذب المشاهدين بمختلف أعمارهم.

تردد قناة ENTV Algérie

القناة ENTV التردد 11680 الإستقطاب أفقي ترميز 27500 FEC 3/4

وتعتمد قناة الجزائر على إعداد تقارير مرئية لإيصال المعلومات والأوضاع في البلاد بما في ذلك القضايا المجتمعية، فضلاً عن برامج حوارية مختلف تستضيف الكتاب والفنانين وغيرهم. ولم تغفل عن تخصيص محتوى يستهدف الطفل فإنها تعرض الرسوم الكارتونية التي تجتذب فئة الأطفال.

ماهي قناة الجزائرية الأرضية

يشار ان قناة تلفزيون الجزائر أنتقلت لللبث الفضائي منذ عام 2011، وهي تعمل على مدار 24 ساعة وتدشن نشرات الأخبار طوال اليوم.

وكان التلفزيون الجزائري أول قناة حكومية تأسست في ديسمبر 1956 بإسم RTF Télévision Alger خلال الفترة الإستعمارية.