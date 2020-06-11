إشارة بث تردد قناة أبو ظبي ad tv على عرب سات بدر 6 وقمر نايل سات 2020

تردد قناة أبو ظبي هي قناة مفتوحة تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، تصنف كقناة منوعة تعرض العديد من البرامج في أقسام مختلفة كالإجتماعية والفنية والترفيهية. وتعتني بإعتماد جدول بثي على مدار الأربعة وعشرين ساعة للظهور بإعلام حديثة متكامل يلبي حاجات الجمهور. وتاتي قناة أبو ظبي كبديل عن تلفزيون الإمارات الذي تأسس 1969 لتبدء البث لأول مرة 2008 في حلتها الجديدة المغايرة.

قناة أبو ظبي

تتحرك قناة أبو ظبي في طريق التطور والإبتكار فيما يخص برامجها الحصرية، حيث أنها تبث مجموعة من تندرج في الصحة والفن الدين، كما لها برامج تغطي الفعاليات المؤتمرات الرسمية المحلية، لتتحد مع إستراتيجها في أن تكون واجهة شاملة مع كل المحتوى المرئي الذي يعد ذات أهمية لدى الأفراد.

abu dhabi TV

ولا يتم إهتمال الجزء الترفيهي حيث تربط الجمهور بمسلسلات درامية عربية وأجنبية مدبلجة تذيع على شاشتها بشكل منتظم، لذلك يحرص الآلاف في كل الأوقات على متابعة ما يتم بثه من إنتاجات التلفزيون العربي أو السينما الأجنية كالهندية والتركية والتي تقدم بطريقة الدبلجة المتميزة. كما تشتهر ببرنامجها الفني بإسم فيه أمل الذي تستضيف فيه الفنانة أمل عرفة ضيوف من نجوم الدراما السورية والعرب للتحدث عن البدايات، وعالم الفن، وما يخططون من أحلام مستقبلية.

تردد قناة أبو ظبي

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الموقع المداري عرب سات 11804 Horizontal 3/4 Badr 6 (26⁰ East) نايل سات 11938 Vertical 3/4 Nilesat (7⁰ West)

مع ملاحظة أنه قد يكون عليك إدخال معدل الترميز الثابت ( حسب نوعية الجهاز) الخاص ببيانات تردد قناة أبو ظبي وهو 27500.