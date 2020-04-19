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إشارة بث تردد قناة القاهرة والناس المصرية على نايل سات 2020

بواسطة زكريا منير
قناة القاهرة والناس

تردد قناة القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas  قناة مصرية تبث برامج حوارية وبرامج توك شو إلى جنب عدد من التصانيف الأخرى المتنوعة. وتصنف القناة نفسها كأجرأ قناة في مصر، وهي قناة أطلقت من قبل شركة تي إن هولدنجز، وتحظى بإنتشار كبير في الوطن العربي، ويتم إستقبال إرسالها على الترددات البثية عبر القمر الصناعي نايل سات.

قناة القاهرة والناس

بإمكان المشاهدين متابعة برامج مميزة عديدة تعرض على شاشة القاهرة والناس. كبرامج طبية وكوميدية الى جنب نشرات الأخبار للدولة المصري. كما تخصص مساحة لعرض المسلسلات العربية التي يستحسنها الجمهور، عبر ضخ أفلام حصرية تقدمها مثل مسلسل الهيبة. وفي ظل ما تشهده الساحة من إزدحام القنوات تبقى قناة القاهرة حاضرة بقوة نظراً للتميز في البرامج المتجددة والمبتكرة>

تردد قناة القاهرة والناس

القمر  الصناعي التردد ترميز الإستقطاب
نايل سات 11766 27500 أفقي
إسم القناة في الرسيفر Al Kahera Wal Nas

برامج قناة القاهرة والناس

البرنامج المقدم نوعه
يا مساء الأنوار مدحت شلبي رياضي
الدكتور أيمن رشوان طبي
الناس الحلوة أيمن رشوان (بشكل أساسي) طبي
المواجهة أحمد سالم حواري
القاهرة 360 أسامة كمال توك شو
نفسنة شيماء سيف – هيدي كرم – بدرية طلبة كوميدي
المصري اليوم
تك توك محمد الجندي تكنولوجي
خيط حرير شيماء صادق اجتماعي
نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس شيماء صادق وأمل اللحام وغيرهم من مذيعين القناة إخباري
النبض الأمريكي مايكل مورجن دولي

تردد قناة القاهرة والناس

القمر  الصناعي التردد ترميز الإستقطاب
نايل سات 11766 27500 أفقي
إسم القناة في الرسيفر Al Kahera Wal Nas

قدمنا التردد الجديدة لقناة القاهرة والناس 2020 الذي يتيح لك إستقبال قناة القاهرة والناس بجودة hd، على نايل سات، بمجرد تنزيل القيم الترددية يشمل التردد والقطبية ومعدل الرمز،  في جهاز الرسيفر ليتم إستقبالها بشكل فوري، بلا أي إنقطاع أو تشويش، وإستقبال بث تلفزي يمتد على مدار 24 ساعة لتقديم برامج منوعة، كما يمكن الإستفادة من خاصية البث المباشر من خلال الإتصال بالأنترنت على موقع قناة القاهرة والناس الإلكترتوني.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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