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إشارة بث تردد قناة ال بي سي lbc اللبنانية بجودة HD على قمر عرب سات بدر 4

بواسطة زكريا منير
تردد قناة lbci اللبنانية 2020

تردد قناة ال بي سي lbc هي المؤسسة اللبنانية للإرسال وتعد قناة منوعة بإذاعتها برامج بأشكال مختلفة في مجالات الفن والسياسية والرياضة والإجتماعية، تأسست القناة في 1985 لمالكها بيار الضاهر.ويمكن إلتقاط إرسال قناة ال بي سي اللبنانية على قمر عرب سات بدر 4،

قناة ال بي سي

ونظراً لما تقدمه القناة من برامج متنوعة في إتجاهات مختلفة، فإنها إقتحمت البيوت، وصارت منبراً إعلامياً يخدم المواطن في تلبية حاجته المرئية. خاصة في البرامج الحوارية التي تذيعها كبرنامج لهون وبس، الذي يناقش الضيوف من الفنانين والسياسيين وغيرهم في إطار إنتقاد كوميدي ساخر.حيث توجه للضيوف أسئلة متعلقة بقضايا إجتماعية أو سياسية بشكل لاذع ومستفز.

تشغل قناة ال بي سي بثها على مدار الساعة لإستيعاب برامج منوعة تتلاقى مع إهتمام المشاهد، فهي تعي لزوم وجود إعلام حر يوصل الصورة الحقيقة للمجتمع بدون ضغوطات. لذلك فهنك شريحة برامج مميزة بأفكار جديدة تعرض على شاشة lbc، مما جعل إستقطاب قناة إل بي سي للجمهور أمراً يسيراً.

وتنجز القناة اللبنانية نشرات الأخبار اليومية، مستعرضة كافة الأخبار المحلية السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وحالات الطقس.

برامج قناة مجموعة lbc

  • لهون وبس
  • عشرين 30، هو برنامج سياسي إقتصادي ثقافي، يشكل خارطة لبنان في رؤية إيجابية، من تقديم ألبير كوستانيان.
  • Fitness By Champs
  • نحن لبعض

تردد قناة ال بي سي

القمر التردد القطبية ترميز
عرب سات 26 غرب 11977 رأسي 27500

عبر  التردد الجديد المخصص لإلتقاط إشارة قناة lbc على القمر عرب سات، يمكنك قيم التردد الموضحة في الجدول أعلاه، في الخانات المخصصة في إعدادات جهاز الرسفير الخاص بك. لإستقبال بث قناة ال بي سي بشكل فوري. بلا أي إنقطاع أو تشويش. بدقة صيغة الصورة بتقنية HD عالية الوضوح، ثم التمتع بمشاهدة حزمة برامج منوعة تتناسب مع الذوق السائد.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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