إشارة بث تردد قناة هنا بغداد 2020 برامج متنوعة مسلسلات عراقية جودة اتش دي

تردد قناة هنا بغداد hona baghdad tv هي قناة عراقية منوعة تبث إرسالها على قمر نايل سات. تدمج برامجاً إخبارية وحوارية وإجتماعية وترفيهية تعرض على شاشتها حصراً. تأسست القناة في 2012 وتبث من بغداد حيث مقرها مقرها الرئيسي فيها. وتوظف كاتلوج منوع من البرامج التي تستجيب لما يتطلع له الجمهور العراقي عبر قناة غير مشفرة.

وتبث فضائية هنا بغداد على قمر nilesat، مع تشغيل بثي متواصل على مدار 24 ساعة بلا توقف، ويمكن العثور على شبكة هنا بغداد على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11957، والإستقطاب الأفقي،

تستهدف قناة هنا بغداد ذوق الجمهور بأوسع ما يمكن، فتنتج العديد من البرامج المتعددة، والمنوعة، ليشمل البرامج الحورية السياسية، نشرات الأخبار. برامج إجتماعية وكوميدية، مما سنح لها لتكون قناة أكثر شعبية حاضرة بقوة في قلب المجتمع.

حيث تلتزم القناة بالمهنية. وتراعي وجود محتوى مناسب لا يخرج عن ما هو متعارف عليه في المجتمع. فهي تقدم خدمة إعلامية متكاملة وتسعى لتكون أقرب للمواطن وتسليط الضوء على مشاكله وقضاياه. وتتصدر قناة هنا بغداد قائمة القنوات الأكثر تفضيلاً، فهي قناة تظهر بحلة جذابة لعرض مسلسلات درامية بنكهة محلية، كما تشغيل مروحة برامج ترفهية متميزة كبرامج الكوميديا، بالإضافة لبرامج الطبخ التي تساعد العائلة على تعلم فنون إعداد الأطباق الشهية.

تردد قناة هنا بغداد