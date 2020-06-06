إشارة بث تردد قناة يمن شباب 2020 على القمر الصناعي نايل سات SD ،HD

تردد قناة يمن شباب هي فضائية يمنية تنخرط في نشر جميع الأخبار التي ترد من داخل اليمن على مختلف الإصعدة. ومنذ إطلاقها في 2011 ركزت على السياسية لكنها تدريجياً أصبحت أكثر ميولاً لتكون شبابية ثقافية من خلال تضمين برامج تلامس أهتمامات الجيل الواعد. وتؤسس لخريطة برامجية منوعة تشتمل على برامج حوارية وإجتماعية وترفهية.

قناة يمن شباب

وتبني قناة يمن شباب كاتلوج منوع من البرامج المهمة. فهي تسعى لإستهداف الأشياء التي تهم الشارع اليمني، فتبث الأخبار، وتنتج حزمة برامج واسعة ما بين الموسيقية والثقافية والسياسية والتوعوية وأخرى تستهدف الأطفال. لذلك، كما ذكر، فإن هذا التنوع المتميز حولها لقناة ذائعة الصيت تستقطب مئات الآلاف من عدد الجماهير بكل فئائتهم العمرية وذقهم البصري.

توظف القناة أحدث التكنولوجيا لضمان وجود بث متقدم وإنتاج مرئي عالي الجودة، بما يحقق رؤيتها لتكون قناة عصرية تخاطب فئة الشباب. لهذا السبب تأتي مع برامج رائعة تبث على مدار الأربعة وعشرين ساعة بلا توقف، لإستيفاء عرص كل أنواع البرامج التي يبحث عنها الجمهور بشغف.

وتنتقل إشارة قناة يمن شباب للبث عبر أقمار نايل سات بتقنية صورة SD للدقة العادية أو HD عالية الجودة، يمكنكم ضبط الرسيفر الخاص بكم على الترددات التالية الخاصة بمدار نايل سات،

تردد قناة يمن شباب

الإعدادات القمر نايل سات نايل سات التردد 11257 11391 القطبية أفقي عمودي صيغة الصورة HD SD

الآن يمكنكم إستقبال إشارة قناة يمن شباب على قمر نايل سات بشكل فوري، بمجرد إدخال رموز التردد في أجهزة الرسيفر ثم حفظها بواسطة جهاز التحكم عن بعد، ليتم البحث عنها خلال بضع ثواني وظهورها في قائمة القنوات بإسم Yemen Shabab TV.