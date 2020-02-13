“إشارة” تردد إستقبال قناة “218” على نايل سات

قناة 218 قناة ليبية منوعة حديثة التأسيس، وأستطاعت ان تستقطب الجماهير حولها لإعتمادها سياسية عدم التحزب للأحزاب والحكومات والسياسيين. بل تكون جامعة لمختلف المكونات والعرقيات في ليبيا.

قناة 218

بدأ إلإنطلاق الأول لقناة 218 نيوز في 2015، ويقع مقرها الرسمي في بيروت. وتبث القناة على مدار 24 ساعة، مقدمة نشرات الأخبار إلى جانب البرامج الحوارية السياسية.

وضمن إستراتيجية إعتماد الرأي المحايد وإشراك وجهات النظر المختلفة، أسهمت في جعلها قناة موثوقة لدى الملاييين وخياراً أولياً للمشاهدة من بين القنوات الأخرى. الأمر الذي يسمح بإستعراض أخبار ليبيا 2020 في كل الأوقات.

وتدمج محتوى يضم الفن والرياضة والجانب الإجتماعي ما يحقق رغبات الكثيرين من فئات المجتمع بإستهداف ميولهم البصرية من خلال عدم إهمال هذه الجوانب الترفيهية المهمة.

وتشمل النشرات الأخبارية على قطاعات السياسة والإقتصاد والرياضة وغيرها من المنوعات كالتكنولجيا.

تسعى القناة لأظهار الأوضاع في ليبيا وتقديم تقييمات موضوعية بشأنها، خاصة بعد إنتشار الميليشيات بعد سقوط النظام السابق، وتعدد التوجهات والأحزاب المنغلقة التي تتبنى الخيارات الفردية المأزمة. عوضا عن ذلك تأتي القناة لتقديم إعلام متوازن يعرف جيداً فكر المواطنين في الحصول على صحافة حقيقية ووطنية.

تردد قناة 218 على نايل سات

التردد 12399، الإستقطاب: رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6

من خلال بيانات تردد قناة 218، على القمر نايل سات، والموضحة في السطور أعلاه، يمكنكم إستقبال إشارة البث فوراً بعد القيام بتنزيل القيم الترددية في أجهزة الرسيفر. وضمان تفادي أي مشاكل في الإرسال مع أعلى جودة في الصورة بإستخدام تقنية HD عالية الدقة.