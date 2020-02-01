“إشارة” تردد القنوات المفتوحة الناقلة للدوري الانجليزي

يبحث عشاق كرة القدم بين الفينة والأخرى عن قنوات تنقل الدوري الإنجلينزي مجاناً، لتخصيص بعض الوقت لمشاهدة مباريات فريقهم المفضل. وهذا ما سنقوم به من خلال توفير بيانات الإستقبال البثي لأهم القنوت المفتوحة HD، بلا أي إشتراكات شهرية بتاتاً.

الدوري الإنجليزي الممتاز

إذا ما هو الدوري الإنجلينزي؟ الدوري الإنجلينزي Premier League للقسم الأول أقدم بطولة لكرة القدم في العالم على الإطلاق

منذ تأسسه في 1888، يحضره أندية كرة القدم المحترفة من إنجلترا وويلز، تم إعتماد مصطلح الدوري الممتاز في 1992 ليضم 20 فريقا بعد قرار الأندية الإنفصال عنه لكسب المزيد من الإيرادات لحقوق البث. ومنذ ذلك اللحين حقق الدوري الممتاز أعلى نسب مشاهدة على مستوى العالم.

وبلغت قيمة مبيعات حقوق الدوري الإنجلينزي إلى 12 مليار دولار. متسلقة بنسبة 8 بالمائة لعام 2019.

هيا نبدأ بإعداد قائمة تشتمل على تردد القنوات الرياضية المجانية الناقلة الدوري الإنجليزي الممتاز بدقة إتش دي عالية الوضوح

تردد قناة Idman TV

التردد: 11175 أفقي H

معامل تصحيح 5/6

ترميز: 27500

القمر: AzerSpace 46.0°E

شفرة قناة أدمان أذربيجان: Biss key : 10 01 10 21 10 01 70 81

بالإنتقال لباقة أدمان، تكون وفرت عناء البحث عن قنوات بديلة، ولكن يمكنك أيضاً الإستفادة من قناة setanta sports الجورجية والتي تبث باللعة الجورجية والأنجليزية، حيث تملك حقوق بث أكبر الدوريات والبطولات العالمية بما فيها الدوري الإسباني والإيطالي والأنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

تردد قناة setanta sports

التردد الإستقطاب ترميز القمر الصناعي 12266 أفقي 27500 Astra 31°E 12070 أفقي 30000 Astra 31°E

في النهاية نكون قد قمنا بتزويدكم بالبيانات الفنية للقنوات السائدة التي تغطي منافسات كرة القدم الأكثر مشاهدة. حيث يمكنكم ضبط القيم الترددية على أجهزة الإستقبال لديكم ، بإتقان، والتمتع بمشاهدة الدوري الإنجليزي مباشر والدوريات الرياضية الأخرى كالدوري الألماني والفرنسي، والهولندي مجاناَ وبدون تشفير.