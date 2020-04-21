إشارة تردد بث قناة إثراء الكويتية KTV Ethraa على قمر بدر 4 ونايل سات 2020

تردد قناة إثراء KTV Ethraa قناة كويتية دينية تعرض على شاشتها برامج بمضمون ديني. وقد وسعت ساعات بثها منذ إنطلاقها في 2006 عندما كانت تخصص 10 ساعات فقط. اليوم القناة متضمنة برامج دينية وثقافية إلى جنب عرض المسلسلات التاريخية، وهي قناة تتبع التلفزيون الكويتي ويتاح إستقبالها على بتقنية HD على ساتلات عرب سات والقمر نايل سات.

قناة إثراء

تعتبر الواجهة الرئيسية كقناة تضخ البرامج الدينية في دولة الكويت، وتقدم محتوى يتشكل من البرامج الهادفة إلى نشر أحكام الإسلام وتبيان المسائل الشرعية جنبا الى جنب تلاوات القرآن. ويزداد مطالعة القرأن خاصة في موسم رمضان. إذ تعمل على ضخ برامج جديدة تتناسب مع إهتمام الجمهور في هذا الشهر الإستثنائي، حيث تزيد العبادة فيه ويكون المشاهد بحاجة الى برامج إذاعية تنسجم مع الطبيعة الإيمانية.

وتعكس قناة إثراء التطور الدائم في إنتاج برامج الفقه، وتبيان الطاعات المثلى إلتي تقود بصاحبها إلى الجنان. لقد سيمت في الحقيقة إثراء لتثري شاشتها بألمع البرامج المنطوية على الجانب الروحي، إذ تستوعب أحاديث السنة النبوية وإيضاح الفراض بشكل صحيح طبقاً لشريعة الإسلام.إذ تعزز برامج موجهة لشؤون المراة من الناحية الدينية مع تخصيص برامج تهم الأسرة. وعرض المسلسلات التاريخية والقصص القرآنية ومسلسلات الكارتون الهادفة. ما جعلها قناة متكاملة لها مكانة مميزة في ساحة مزدحمة بالقنوات الإسلامية. هذا يدفع لتنامي عدد الذين يريدون الحصول على تردد قناة إثراء الكويتية.

ومع إقتراب شهر رمضان 2020 يبحث الكثيرون عن الترددات البثية لقناة إثراء التي ستأتي بحلة جديدة في هذا الشهر الكريم، لتشغيل مروحة برامج تستند على النشر الديني. لذا قم بضط الرسيفر على الترددات التالية في الجدول أدناه، لإستقبال فضائية إثراء بشكل فوري بجودة HD بلا إي إنقطاع أو تشويش.

تردد قناة إثراء