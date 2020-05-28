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إشارة تردد بث قناة إم بي سي mbc 2| أفلام عالمية على قمر بدر 4 ونايل سات 2020

بواسطة زكريا منير
تردد قناة إم بي سي 2 نايل سات، عرب سات hd

تردد قناة إم بي سي 2 بالإنجليزية mbc 2 هي إحدى باقات قنوات مجموعة إم بي سي الإعلامية، تولدت كأول قناة متخصصة في عرض الأفلام الأجنبية بالعالم العربي في 2003، تتواجد إشارة إرسال قناة mbc 2 على قمر نايل سات وعرب سات، وتتركز على بث مختلف أفلام هوليود في تصانيف الحركة والمغامرات والرعب والخيال العلمي. وتشغل بثها التلفزي على مدار 24 ساعة لإستيفاء عرض مجموعة من الأفلام الأمريكية بطريقة الترجمة للغة العربية.

1 قناة mbc 2
2 إم بي سي 2
3 تردد قناة إم بي سي 2 عرب سات
4 تردد قناةإم بي سي mbc 2 على نايل سات
5 تردد قناة إم بي سي 2 لمصر وشمال أفريقيا

قناة mbc 2

تبث قناة إم بي سي على قمر nilesat، عبر قناة غير مشفرة، مقدمة أشهر الأفلام وأحدثها على الإطلاق، وتعد سباقة بتمكين مشاهدة الأفلام بعد العرض الأول، مما يجعلها تنفرد بعرض الأفلام السينمائية في وقت قياسي دون غيرها من قنوات الأفلام الأخرى. ليس هذا فحسب، فهي تدمج برامج فنية وهوليودية لإستعراض أخبار عالم هوليود والنجوم الأشهر فيه كبرنامج scoop with raya، بما في ذلك المهرجات الفنية العالمية.

إم بي سي 2

وعمدت قناة إم بي سي إلى عكس الترفيه بلا حدود، من خلال حزمة أفلام تبث بجودة عالية على شاشتها، حيث تختار بعناية أفضل إنتاجات السينما لتقديمها من خلال “أستديو متكامل” إلى الجمهور بشكل مجاني. جنبا الى جنب قنوات شقيقة مثل mbc max مما ساعدها لحصد أرقام مليونية لعدد المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كونها تضم خريطة برامجية وأفلام في طابع الحرب والأكشن والتشوي والجريمة، مما جعلها تنال سمعة مرموقة وتقديمها كقناة مفضلة لدى محبي السينما.

تردد قناة إم بي سي 2 عرب سات

  • ترميز 27500
  • التردد 11919
  • الإستقطاب العمودي (v)
  • معدل الخطأ عند 5/6

تردد قناةإم بي سي mbc 2 على نايل سات

  • ترميز 27500
  • التردد: 11938
  • الإستقطاب العمودي
  • FEC:5/6
  • تغطية البث: الشرق الأوسط

تردد قناة إم بي سي 2 لمصر وشمال أفريقيا

  • معدل ترميز:27500
  • التردد الشبكي: 11560
  • القمر الصناعي: نايل سات 201
  • إستقطاب: رأسي
  • تصحيح الخطأ: 5/6
  • تغطية البث: شمال أفريقيا
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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