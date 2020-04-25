“إشارة” تردد قناة آسيا الفضائية HD على القمر الصناعي نايل سات 2020

تردد قناة آسيا asia tv قناة عراقية إخبارية تقدم برامج متنوعة كالسياسية والإقتصادية والترفيهية. وتعد من القنوات التي تلقى صداً كبيراً خاصة في داخل العراق. ويملك القناة آراس حبيب كريم عندما تأسست في 2012 كقناة خاصة. وتبث القناة على مدار 24 ساعة لإسيعاب حزمة برامج منوعة. ويمكن إلتقاط إرسال قناة آسيا الفضائية على القمر المصري نايل سات.

قناة آسيا

وتأتي قناة آسيا برؤية جديدة من حيث نوعية البرامج المبتكرة، ما جعلها تميل لتكون قناة معاصرة موظفة أعلى تقنيات التكنولجيا. وتخصيص برامج تتلاقى مع إهتمام كافة الشرائح العمرية. مما حفز لتكون واحدة من القنوات العراقية التي تحتل مراتب متقدمة من حيث الشهرة ونسب المشاهدات العالية.

وتقدم قناة آسيا برامج حوارية، ,وتعمل من خلالها بإستضافة السياسيين والمسؤولين والوزراء. كما تعتمد بشكل رئيسي على إيجاد التغطيات الأخبارية وخلال الأزمات الوطنية كفيروس كورونا. تزداد نسب المشاهدات خاصة وقت الذروة لتتبع الأخبار المحلية المفصلة. وصنعت القناة لنفسها الريادة وقدمت كقناة حديثة تلبي متطلبات المشاهد البصرية، عن طريق البرامج المنتظمة الذي تذاع فمنها برامج سياسية وبرامج إجتماعية وترفيهية كالمسابقات.

قم بضبط جهاز الرسيفر على قيم التردد التالية، لإستقبال بث قناة آسيا بجودة HD، على القمر نايل سات، بلا إي إنقطاع أو التشويش،

تردد قناة آسيا العراقية