تردد قناة أطفال الكويت على جميع الأقمار

قناة أطفال الكويت “KTV KIDS” هي قناة موجهة للطفل تعمل على دعم ثقافته في إطار أوسع وتزويده بمختلف المعارف. وقناة الكويت للأطفال تعد أحدث قنوات التلفزيون الكويتي التي تم إفتتاحها بحضور وزير الإعلام محمد الجبر، وتبث القناة المخصصة للطفل إرسالها على القمر عرب سات ونايل سات.

قناة أطفال الكويت

ويتماشي محتوى القناة مع التوجه الأساسي لأن تكون قناة مساهمة في نشر الثقافة التي يحتاجها الطفل الناشئ. والإنخراط كقناة تربوية تأصل للمبادئ الإنسانية وقيم الدين الإسلامي الحنيف. فضلاً عن منطلق إرتكاز للتقاليد والعادات التي تربت عليها الأجيال الكويتية، ما يكرس دورها للقيام بخدمة الطفل كقناة تعليمية ترفيهية.

وبالتأكيد تخلق قناة الأطفال من خلال برامجها التحرر من السلبية ودفع الطفل لتطوير قدراته ونمو إستيعابه.

من خلال التردد في الجدول بالأسفل، يمكن إلتقاط إرسال قناة أطفال الكويت KTV KIDS، على القمر عرب سات ونايل سات. بتقنية HD عالية الوضوح،

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وتساعد القناة الطفل على التعامل من وقت لآخر مع محيطه العائلي والإجتماعي وظروف الحياة اليومية بطرق أفضل. فقناة الكويت فريدة ببرامجها المفيدة مثل الرسم وغيرها التي تفتح أبواب الثقافة على أوسع نطاق.

تردد قناة أطفال الكويت على نايل سات

التردد معامل تصحيح الخطأ معدل ترميز الإستقطاب 11055 2/3 27500 عمودي “V”

تردد قناة الكويت للأطفال على القمر عرب سات بدر

التردد 12523

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

ترميز 27500

الإستقطاب أفقي

من خلال الترددات المتوفرة لقناة أطفال الكويت – KTV KIDS يمكن تنزيلها في جهازك الرسيفر بلا اي مشاكل قي الإرسال، ونلفت عناية المشاهدين انه وفق لمتغيرات العام الجديد 2020 تم ترقية جميع باقات التلفزيون الكويتي للبث بجودة HD عالية الدقة على القمرين نايل سات وعربسات. ومع ذلك يمكن الذهاب الى موقع وزارة الإعلام الكويتية لمشاهدة البث المباشر لقناة أطفال الكويت.