“إشارة” تردد قناة أطفال ومواهب HD على نايل سات

قناة أطفال ومواهب قناة ترفيهية سعودية تنخرط بشكل أساسي في النقل المباشر لفرق الأناشيد في كل مناطق المملكة. أكتسحت هذا المجال بقوة كقناة فريدة من نوعها تحقق أعلى نسب المشاهدة. وهي أول قناة خاصة تستهدف الطفل في السعودية.

قناة أطفال ومواهب

تبث القناة كليبات أناشيد غنائية من حفلات الأطفال التي يشاركون بها ضمن فعاليات تقام على أراضي المملكة العربية السعودية، وإسم القناة مستمد لفرقة أطفال ومواهب أول فرقة إستعراضية المنخرطة في تقديم أناشيد إجتماعية هادفة ومتجددة تخاطب التربية.

ومن وقت لآخر تكون القناة تحت مراقبة الأطفال، وحققت القناة مؤشر للمشاهدة يعتبر خيالي بالنسبة لقناة حديثة. إذ عبر يوتيوب من خلال قناتها الرسمية تغطي جميع النشاطات الإنشادية. ونشر مرئيات البرامج ذات الصلة أيضاً.

ويتعين لمن أختفت القناة لديه بعد ترقية القناة للبث لتقنية HD، إمتلاك رسيفر يدعم هذه الخاصية. وبدلاً من ذلك لمن يمتلك الجهاز ورغم إختفاء القناة فيجب البحث بنفس البيانات القديمة ليجد بالفعل ان القناة تعمل بدقة أعلى.

أين يمكنني متابعة محتوى قناة أطفال ومواهب

ترتبط قناة أطفال ومواهب بجماهيرها من خلال حساباتها الرسمية على الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الإجتماعي مثل إنستقرام وتويتر ويوتيوب.

تردد قناة أطفال ومواهب

القمر نايل سات التردد 11353 الإستقطاب عامودي جودة البث HD

ومن المهم التذكير بأن قناة أطفال ومواهب تعمل حالياً بنظام تقنية HD التي تدعم الدقة العالية، يجدر الإشارة أيضاً انه فرقة مواهب وأطفال تجري مشاركات خارجية متعددة في الدول الخليجية والعربية. وباتت القناة التي تبث من جازان من القنوات المعروفة الموجهة للطفل على مستوى البلدان العربية، والتي تلعب دوراً أساسياً في تلقين القيم السامية.