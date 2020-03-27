“إشارة” تردد قناة أون دراما لأجدد المسلسلات المصرية

أون دراما drama on قناة مصرية ترفيهية تبث المسلسلات الحديثة المصرية والعربية. الى جانب الجزء الآخر من البرامج الترفيهية والإجتماعية المذاعة عى شاشة الفضائية. وتضم أون خريطة من الدراما الشيقية ضمن بث تلفزي يستمر على مدار 24 ساعة. لتستوعب أفضل المسلسلات التي يبحث عنه المشاهد دائماً. وهي في مصاف القنوات التي تطرح أجدد المسلسلات بكافة سيناريوهاتها الإخراجية. كما تعد من بين القنوات المصرية الأكثر إمتلاكهاً لحقوق المسلسلات الحصرية.

قناة أون دراما

وتضم فضائية أون دراما على شاشتها المسلسلات الرائجة جنباً إلى جنب برامج دينية وأخرى حوارية مثل برنامج “إحلم”. ضمن جدول بثي يستوعب كل أنواع المحتوى القريب من الذائقة البصرية.

وتفرج القناة عن أفضل المسلسلات التي تتصدر مؤشرات البحث في جوجل، لمشاهدتها على الوسائط الرقمية مثل يوتيوب. وتعمل القناة المصرية على بث المسلسلات واحداً بعد الثاني. بطريقة جذابة من خلال الحلة المتجددة ما يسهل عملية الإستقطاب الجماهيري، وتمكينها مطالعة الجدول الزمني لكامل مسلسلاتها وبرامجها عبر الموقع الرسمي قناة أون دراما.

تردد قناة أون دراما

القمر نايل سات التردد 10853 الإستقطاب أفقي H ترميز 27500 معدل تصحيح 5/6

من خلال التردد 10853 الموضح في الجدول أعلاه، يمكن إستقبال إرسال فضائية أون دراما بشكل فوي، بمجرد إضافة القيم الترددية في إعدادات جهاز الرسيفر لديك، ليتم إلتقاط بثها بجودة اتش دي على القمر نايل سات، مع ضمان تلقي إشارة بث قوية لقناة on drama بلا أي إنقطاع أو توقف أو تشويش.