“إشارة” تردد قناة أو إس إن موفيز كيدز متاحة بشكل مجاني بسبب كورونا

تردد قناة أوسن للأطفال osn كيدز واحدة من القنوات المخصصة لفئة الصغار التابعة لشبكة OSN الأكبر في الشرق الأوسط عبر تقديم المحتوى المرئي الترفيهي المدفوع. أو إس إن مخصصة بتقديم سلسلة من عروض الرسوم المتحركة الأكثر شعبية وتشمل أفلام ديزني. ويمكن التعرف على الجدول الزمني الخاص ببث مختلف برامجها عبر الموقع الرسمي لشبكة OSN

قناة أوسن كيدز

بكل تأكيد تعتبر قناة أوسن كيدز خياراً مميزاً للمشاهدة، كونها تمتع الأطفال من خلال عرض أفلام الكارتون العالمية، والتي يتخللها كثير من السلوكيات الإيجابية التي يجب للطفل الإتصاف بها، مروراً إلى تغذية ذهنه وفتح عوالم خلال نشأته المبكرة. منذ أيام قليلة بدأت قناة OSN KIDS بفك التشفير لتصبح بالتالي متاحة لجميع الأطفال بشكل مجاني. وذلك تماشياً مع الحجر المنزلي المفروض في أغلب الدول للحد من إنتقال عدوى فيروس كورونا-كوفيد-19، القاتل، الذي تحول تدريجياً إلى وباء عالمي، إذ أن خطوة رفع التشفير عن القناة تهدف لحث الأطفال على البقاء في المنازل. وتجنيبهم بالتالي ظروف الملل.

عبر تردد قناة أوسن OSN MOVIES KIDS يمكنك إلتقاط القناة عبر القمر نايل سات وإستقبالها بجودة HD للبث المرئي عالي الوضوح، والتمتع بميزات القناة التي أصبحت غير مشفرة، ببثها أفضل الرسوم المتحركة وأفلام الكارتون الشيقة على مدار 24/24 ساعة بلا توقف.

تردد قناة OSN KIDS

ترميز 27500 الإستقطاب H – أفقي التردد 12073 معدل التصحيح 30000 القمر الصناعي Nilesat إسم القناة على جهاز الرسيفر OSN MOVIES KIDS

وعبر التردد الشبكي الموضح في الجدول، يمكنك إضافته يدوياً في جهاز الرسيفر عبر تضمين القيم الترددية في الخانات المناسبة، ثم بعد التأكد من إدخال بيانات الرموز بشكل صحيح قم بالضغط على الزر الأصفر لبدء عملية الحفظ. ليتم إلتقاط إرسال قناة أو إس إن للأطفال بشكل فوري، بلا إي إنقطاع أو تشويش، والتمتع بقائمة من أشهر أفلام ديزي المحببة للأطفال، مع إمكانية تحديد اللغة المترجمة عن طريق Sub.