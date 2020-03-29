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“إشارة” تردد قناة إم بي سي ثري MBC 3 على عرب سات ونايل سات

بواسطة زكريا منير
قناة ام بي سي 3

تردد قناة ام بي سي ثري هي قناة للاطفال ضمن باقات مجموعة mbc السعودية. تعرض القناة مختلف الرسوم المتحركة المدبلجة عبر قناة غير مشفرة، وتبث أشهر الرسوم الكارتونية مثل سلاحف النينجا، جاكي شان، الليث الأبيض. وتدمج القناة محتوى برامجي مميز في التعليم والترفيه والتثقيف.

قناة إم بي سي ثري

وأنطلقت القناة في 2004 ومنذ ذلك الحين أنتجت الفضائية عدداً من البرامج المنوعة والتي ينطوي بعضها على برامج الواقع مثل عيش سفاري. وتعد القناة وسيلة محببة لدى المراهقين إلى سن 16 سنة. تتميز القناة بشعارها الأخضر المربعي. كما تعمد من خلال موقعها الإلكتروني إلى جذب الأطفال بواسطة ألغاز ذكاء وألعاب منشطة للذكاء، وبثها حلقات الكارتون، ويمكن مشاهدة الجدول البثي من خلال الموقع ذاته للبرامج المعروضة على شاشة ام بي سي ثري على مدار الأسبوع.

وللقناة MBC 3 شعبية جارفة إذ أصبحت تنافس قناة سبيس تون الرائدة. حيث تنطلق بقوة في عرض أشهر المسلسلات الكارتونية العالمية مثل الرسوم المتحركة التي تنتجها ديزني على سبيل المثال: بظ يطير، تيمون وبومبيان، لؤي في الفضاء.

كما أنتجت في أوقات سابقة برامج تهتم بالثقافة مثل برنامج هل تعلم. وتبث أيضاً برامج فوازير ومسابقات. لذلك يلجأ أولياء الأمور لتمكين أبناءهم من مشاهدة قناة إم بي سي 3 كونها توفر المحتوى المهم والغني المناسب لفئتهم العمرية.

تردد قناة MBC 3

القمرنايل ساتعرب سات
التردد1147011270
الإستقطابVV
ترميز2750027500
معدل التصحيح5/65/6

زكريا منير

    زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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