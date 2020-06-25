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إشارة تردد قناة الآن على قمر نايل سات، عرب سات الجديد

بواسطة زكريا منير
قناة الآن تي في

تردد قناة الآن هي قناة إخبارية ترفيهية عربية تنطلق من الإمارات، ويمكن إلتقاط إشارة قناة الآن على أقمار نايل سات، عرب سات، عبر تردداتها البثية الجديدة. وتعد واحدة من أشهر القنوات التي تقدم برامج منوعة لها حظوة الإنتشار، إجتماعية وترفيهية، ثقافية. مع خاصية البث المباشر  لقناة الآن على موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية. بدون تقطيع

1 قناة الآن
2 تردد قناة الآن
3 تردد قناة al aan على عرب سات

قناة الآن

يتم بث قناة الآن على قمر نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة، موفرة خريطة برامج مختلفة، ومقابلات خاصة، وتقارير مرئية في كل الأتجاهات، ويمكن العثور على تلفزيون قناة الآن على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11938، والإستقطاب العمودي، ومعدل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز 27500. ودائما تأتي في مقدمة القنوات الأكثر تفضيلا خاصة لدى المرأة، كونها تقدم برامج فنية وبرامج طبخ وحوارات تخص شوون المنزل والأسرة. وتشهد نمواً متزايداً في الرقعة الجماهيرية من كافة أنحاء الوطن العربي.

تركز قناة الآن على نشر الثقافة في كافة المجالات، فتخصص منظومة برامجية متنوعة تسعى من خلال لربط الجمهور بالمعرفة التي يحتاجها، ثقافيا، سياحياً، مهنياً، كما تعد قناة متمرسة في إعداد الأفلام الوثائقية للشؤون الدولية. لذلك، شكل وجود القناة طفرة إعلامية لما تتميز من مزايا متكاملة في تقديم المحتوى المرئي الشامل، متوسعة في إستهداف المتطلبات البصرية لشريحة كبيرة من الجمهور، فلهذا يحرص المشاهدين في متابعة شاشة قناة الآن في كل الأوقات من خلال الأقمار الصناعية Nilesat 201 7.0°W، وقمر Badr 4 26.0°E. مع بيانات التردد التي يتم تحديثها بإستمرار، فتبث على مدار الساعة، عبر قناة غير مشفرة.

تردد قناة الآن

القمر التردد
نايل سات 11938، الإستقطاب أفقي، الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة al aan على عرب سات

  • القمر: عرب سات بدر
  • التردد: 12111 عمودي
  • معامل تصويب الخطأ 3/4
  • ترميز 27500
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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