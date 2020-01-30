تردد قناة التاسعة الناقلة برنامج Rendez vous

قناة التاسعة Attessia TV قناة تونسية خاصة تستوعب مجالات عديدة في الثقافة والسياسة والرياضة والإقتصاد، تقدم حزمة من البرامج الحوارية السياسية والإجتماعية.

تعزز حضورها على الساحة التونسية بقوة، من خلال محتوى مرئي متميز يشمل البرامج الى جانب نشرات الأخبار، على مدار الساعة 24 ساعة. كما تشتهر بالعرض الإستثنائي للمسلسلات المحلية الجذابة. ومن أبرز ما تعرضه مسلسل شورب، القضية 460، الهربة ، مسلسل حب للإيجار.

برامج قناة التاسعة

Battle Chef، برنامج لعالم الطبخ الحقيقي.

التاسعة سبورت

للتاريج

Rendez vous، برنامج حواري سياسي، يكتسب إهتمام واسع من قبل التونسيين.

ولا تنسى القناة جانب الطفل والأسرة، إذ تخصص برامج تستهدف هذه الفئات بما في ذلك البرامج التي تأخذ تصنيف ترفيهي.

قناة التونسية بث مباشر

الآن مشاهدة البث المباشر لقناة التاسعة على الموقع الإلكتروني الرسمي، المتوفر باللغة العربية والفرنسية، أمراً ممكناً في أي وقت، من خلال ضغطة زر واحدة ستستعد لبدأ البث الحي Live Stream من أي جهاز ذكي أو من الكمبيوتر.

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تردد قناة التاسعة التونسية

التردد إستقطاب ترميز 11657 عمودي 27500

ومن خلال التردد الموضح في الجدول في الأعلى، يمكن إستقبال بث قناة التاسعة بجودة hd عالية الدقة، مع الإستمرار في مشاهدة برامجك المفضلة أونلاين.

ومن المناسب الإشارة لصفحة قناة التاسعة AttessiaTV على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث عبرها ستتمكن من متابعة آخر الأخبار المحلية والدولية ورصد المرئيات المتوفرة الخاصة بنشرات الأخبار والبرامج الإذاعية.