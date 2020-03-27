“إشارة” تردد قناة التربوية السورية EDU TV على القمر نايل سات 2020

قناة التربوية السورية Syria edu هي قناة تعليمية حكومية تبث من دمشق. وتهدف لتوفر محتوى تعليمي يندرج على أساس الشروحات المرئية والحصص الدراسية المتلفزة. وعبر مدار نايل سات 7 غرباً يتاح إستقبال قناة التربوية بجودة SD مع بث تشغيلي يستمر على مدار 24 ساعة. وهي واحدة من القنوات التابعة للهئية العامة للإذاعة والتلفزيون السوري.

قناة التربوية السورية

وتقدم قناة التربوية السورية كافة الشروحات النموذجية لمختلف المواد المعتمدة لجميع مراحل التعليم الأساسي. وتتيح شروحات تعليمية في شكل مرئيات تستهدف حل المسائل بطرق مبسطة. وحصصأ متلفزة يقدمها نخبة من المعلمين والمعلمات، بما فيها الندوات التعليمية المطولة. التي تستضيف الأساتذة وذوي التخصص في المادة التي يتم يتدرسيها، ليكون الطالب أكثر مرونة في فهم المادة المقررة بشكل أكثر قابلية للفهم,

وتعتمد قناة السورية التربوية مزيج من المحتوى المتنوع في أقسام الثقافة والأفلام الوثائقية وبرامج مختلفة توعية وأخرى مخصصة للأطفال. حيث ان جدول البث الخاص بالقناة مرتبط بعرض المحتوى المفيد الذي يعزز التعلم والثفافة العامة. مع بث نشرات أخبار التربوية.

تردد قناة التربوبة السورية

القمر نايل سات نايل سات التردد 11603 11315 الإستقطاب أفقي عامودي ترميز 27500 27500

ومن خلال الترددات السابقة، يمكن إستقبال إرسال قناة سوريا التربوية بشكل فوري، بمجرد تنزيل القيم الترددية في جهازك الرسيفر، من خلال تضمينها في الخانات المخصصة للرموز. ثم تقوم بحفظ البيانات، ليتم إلتقاط إشارة قناة التربوية السورية بإسم SEduTV في قائمة القنوات، بلا إي إنقطاع أو تشويش.