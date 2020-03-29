“إشارة” تردد قناة التربوية الكويتية MOE Channel على “عرب سات” بتقنية HD

تردد قناة التربوية الكويتية هي فضائية تابعة لوزارة التربية والتعليم أطلقت في 2013 كقناة تعليمية تهدف لنشر شروحات دروس التقوية وفق المواد الأساسية لطلاب المدارس. وتبث التربوية حلقات تعليمية من قبل أساتذة متخصيين يعملون على إيجاد شروحات بأسلوب سلس. خدمة قناة التربوية الكويتية متشعبة لكافة المراحل بدءاً من الإبتدائية والإعدادي والثانوية العاشر الثانوي الحادي عشر والثاني عشر- إذ توفر لهم مراجعات شاملة تستند على المواد الأساسية في اللغة العربية والإنجلينزية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم.

قناة التربوية الكويتية

من خلال القمر عرب سات يتاح إستقبال فضائية التربوية الكويتية، بجودة HD، مع بث تلفزي دائم على مدار 24 ساعة. لتخصيص حصص تعليمية إضافية خارج نطاق المدارس بشكل مجاني. حيث بمقدور الطالب تتبع المحتوى التعليمي من المنزل. عبر القناة التي يظهر الأساتذة النخبة لتقديم حصص تعليمية متلفزة لمختلف الشروحات طبق المواد الممنهجة لكافة المراحل الدراسية.

وتقدم مراجعات دورية قبل الإمتحانات. يشمل شروحات وافية تقرب الطلاب ليكونوا أكثر فهماً من خلال الطرح المبسط. بالتالي تحقيق نتائج سريعة في إستعياب دروس المواد التعليمية.

تردد قناة التربوية الكويتية

القمر نايل سات التردد 11555 القطبية V معامل التصحيح 3/4 ترميز 27500

من خلال الترددات المدرجة في الجدول، بإستطاعتكم تنزيلها يدوياً في إعدادات جهاز الرسيفر، لتتمكنوا من إستقبال إرسال قناة التربوية الكويتية بشكل فوري، بمجرد ضبط القيم الترددية بشكل صحيح في الخانات المخصصة. والقيام بحفظ البيانات المدخلة، ليتم إلتقاط إشاة قناة الكويت التربوية بلا إي إنقطاع أو تشويش. حيث تسمح القناة بمتابعة الدروس والمراجعات النهائية عبر قناة غير مشفرة،