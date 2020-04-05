“إشارة” تردد قناة (الحياة مسلسلات، الحياة دراما) على نايل سات 2020

تردد قناة الحياة مسلسلات سابقا، الحياة دراما تعد من أشهر القنوات المصرية في تقديم محتوى المسلسلات المصرية والدراما العربية. تشغل مروحية مسلسلات يستمر عرضها على مدار أربعة وعشرين ساعة بلا توقف. والقناة أساساً إحدى باقات شبكة الحياة الواسعة الإستقطاب والتي تفخر برفع شعار “رقم واحد في مصر”. وذلك بأنها تنافس القنوات النظيرة بتكريس عرض الأفلام الأكثر متابعة. في مختلف طابعها مثل الدرامي والإجتماعي والتراجيدي.

قناة الحياة دراما- مسلسلات الحيا الزرقاء

تعكس قناة الحياة إستراتيجية الجذب من خلال تخصيص المسلسلات الناجحة لبثها واحداً تلو الآخر. ومن ميزة القناة أنها إحدى أوسع القنوات بإمتلاكها حقوق المسلسلات التي تذيعها بشكل حصري. لذلك هي توفر كاتلوج مناسب لأفضل المسلسلات التي تروق للمشاهد وهذا ما جعلها تقتحم بيوت المصريين وجلب لها مكانة متميزة في باقي البلدان العربية. لذلك أصبح عمليات البحث مكثفة عن تردد قناة الحياة مسلسلات الجديد 2020 في جوجل.

تمتع قناة الحياة المشاهد بعرض المسلسلات القريبة من ذوقه البصري. عبر توفير جميع المسلسلات الحديثة والقديمة على حد سواء. وبذلك حققت إنتشاراً كبيراً لا سيما أنها تضم كل تصانيف المسلسلات من الكوميدي إلى الرومانسي والتراجيديا، بإيجاد أفضل المسلسلات الدرامية التي يلعب بطولتها الفنانين الكبار. إذ تعرض بلا إنقطاع المسلسلات العربية الشيقة التي يبحث عنها كل عربي. ومنذ 21 مارس 2020 قررت الحياة دراما تبديل محتواها الدرامي ليحل مكانة الأفلام والمسرحيات بما يتناسب مع طلبات المشاهدين خاصة مع بقاءهم فترات أطول في المنزل جراء إنتشار فايروس كورونا-كوفيد-19 في الخارج. لكن الحياة دراما ستواصل إثراء شاشتها بالمحتوى السينمائي الممية بما يسمح للأجيال التعرف على التراث المصري التلفزيوني الزاخر الذي أنتجه صناع السينما.

بإمكانك إستقبال بث قناة الحياة دراما على التردد 12437 رأسي، بمعدل الترميز 27500، على مدار القمر نايل سات، للإستمتاع بخريطة أفلام ضخمة تبث طوال اليوم،

تردد قناة الحياة دراما