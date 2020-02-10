“إشارة” تردد قناة الرياضية السعودية الناقلة دوري المحترفين السعودي

قناة الرياضية السعودية بالأنجليزية “KSA SPORT” تعد من أهم قنوات الرياضية الحكومية التي تنقل البطولات والدوريات الرسمية المحلية، وتكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى المملكة والوطن العربي بفضل البرامج المتميزة إلى جانب الإهتمام بكل أخبار الرياضة على المستوى العربي والعالمي. ونالت بشكل حصري شراء حقوق بث كأس ملك أسبانيا في نسخته الحالية، ما يدفع لمزيد من إستقطاب عشاق جماهيرة الكرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قناة الرياضية السعودية

وإمتلاكها لحزمة من حقوق بث الدوريات والكؤؤس السعودية جعلها في دائرة المشاهدة ووسع شهرتها كقناة رياضية، تبث دوري المحترفين السعودي، وكأس السوبر، وكأس خادم الحرمين، دوري الأمير محمد بن سلمان درجة أولى.

وقناة الرياضية السعودية تحظى بمتابعة على أوسع نطاق، لأنها قناة مجانية غير مشفرة، تم إعتماد الوصول لأكبر حقوق للألعاب الرياضية مجاناً قبل عامين بتوجهيات من الأمير السعودي. وهو ما يؤكد حرص المملكة العرببة السعودية على جعل الترفيه أمراً ممكناً لجميع المواطنين بما يتماشى مع خطة 2030 للإنفتاح.

تردد قناة الرياضية السعودية

القمر عرب سات نايل سات ياه سات التردد 12149 12284 12418 الإستقطاب أفقي عامودي عامودي ترميز 27500 27500 27500 معامل تصيح الخطأ 5/6 5/6 5/6

يمكن من خلال الترددات المدونة في الجدول إستقبال إشارة قناة الرياضية السعودية KSA SPORT 1 ، KSA SPORT 2، بدون تشفير وبدون أي مشاكل تواجه في الإرسال البثي، وذلك بعد ضبط القيم الترددية( البيانات الفنية) في جهاز الرسيفر بعد تنزيلها مباشرة لتظهر القنوات فوراً بجودتي SD أو HD عالية الوضوح، كما يمكنك تتبع جميع أخبار الرياضية بما فيها نتائج المباريات وكل شيئ له صلة بالنشاطات الرياضية، وذلك على الحساب الرسمي لقناة الرياضية السعودية على موقع التواصل التواصل الإجتماعي تويتر.