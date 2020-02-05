“إستقبال” تردد قناة الساعة دراما 2020 على نايل سات

قناة الساعة دراما المعروفة بشعارها الأخضر تعد من أشهر القنوات في مصر، والقناة مخصصة لبث المسلسلات كافة في كاتلوج منوع من الأعمال الدرامية التي يشاهدها الجمهور على مدار 24 ساعة. وتبث قناة الساعة إرسالها بواسطة القمر الصناعي نايل سات.

قناة الساعة الخضراء

ما يميز قناة الساعة دراما طريقة عرضها لمسلسلاتها الشيقة المرتبطة بجميع التصانيف الإخراجية. حيث تبث مسلسلاً بعد الآخر، وتعد الفواصل الأعلانية قصيرة مقارنة مع القنوات الأخرى.

ما دفع الى موجة من الإستقطاب الجماهيري ومنحها أفضلية المشاهدة، يشار أن قناة الساعة فضائية عربية ويقع مقرها في مدينة الإنتاج، القاهرة، وشتغل باقات أخرى، وتحتل مرتبة متقدمة في مجال إمتلاك حقوق المسلسلات وبثها مجاناً. ونجحت القناة في عرض أفضل المسلسلات مثل قلب للإيجار، سلسال ما عزز فرص إستقبالها في شتى أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة الساعة دراما على نايل سات 2020

ترميز 27500 التردد 12563 القمر نايل سات الإستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

يمكن من خلال التردد المتوفر في الجدول أعلاه، الخاص بالقمر nilesat، تردد القناة : القمر نايل سات , التردد 12563، عامودي ، 27500، إستقبال إشارة قناة الساعة دراما مباشرة وظهورها قائمة القنوات لديك تحت إسم (AL SA3AA DRAMA)، هذا وتشغل القناة بثها على مدار اليوم عبر قناة غير مشفرة. وتحظى بنسب مشاهدة عالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ بالإنتقال إلى القناة ستكون أمام شاشة جامعة لمختلف المسسلات القديمة والحديثة في وقت واحد.