إشارة تردد قناة السودانية دراما على قمر بدر سات لعرض المسلسلات المحلية

تردد قناة السودانية دراما هي قناة تلفزيونية تتخص في تقديم مختلف المسلسلات الدرامية المنتجة في السودان، حيث تتميز بعرض الإنتاجات الدرامية المحلية باللهجة الدارجة، وتبث القناة إرسالها على القمر عرب سات بدر لتوفير شاشة تلفزيونية تضم أجمل المسلسلات التي يتوق لمشاهدتها المجتمع السوداني،

قناة السودانية دراما

تبث قناة السودانية دراما على قمر عرب سات، مع تشغيل بث تلفزي بشكل متواصل على مدار الساعة بلا توقف، ويمكن العثور على شبكة قناة السودان دراما على القمر عرب سات بد عند التردد 12524، والإستقطاب العمودي، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3، ومعدل الرمز عند 27500. ودائماً تتصدر مكانة متميزة لدى السودانيين نظراً لما تعرضه من مسلسلات قريبة للمجتمع من خلال مطابقتها للعادات والتقاليد المعروفة، لذلك، فإنها لا تخرج عن كون سيناريوهاتها واقعية تحاكي قصص موجودة فعلاً.

تردد قناة السودانية دراما

القمر التردد الإستقطاب عرب سات 12524 عمودي V إسم القناة على الرسيفر Sudan Drama

عبر التردد الجديد لقناة السوادنية دراما، يمكنك إستقبال إشارة قناة السودان دراما بشكل فوري، بجودة SD للدقة العادية، على قمر عرب سات، بمجرد ضبط الترددات عبر تنزيلها في أجهزة الرسيفر بالخانات المخصصة، ثم حفظ البيانات بالضغط على موافقة بواسطة جهاز التحكم، ليتم إستقبال القناة بلا إنقطاع أو تشويش، ثم التمتع بخريطة برامجية تشتمل على المسلسلات الحصرية بالإضاف الى برامج منوعة أخرى.