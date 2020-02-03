“إشارة” تردد قناة الظفرة aldafrah tv على نايل سات

إليك خطوات إستقبال قناة الظفرة الإماراتية على نايل سات.. دعنا نتعرف على قناة الظفرة أولاً..هي قناة حديثة النشأة يرتكز إنتاجها التلفزيوني على عرض البرامج الهادفة والمبتكرة إلى جانب بث لأبرز المسلسلات الخليجية والعربية.

قناة الظفرة الفضائية

حيث كانت ناجحة في إستقطاب الجمهور عبر البرامج التي تذاع بطرق مختلفة. حيث توفر مجموعة من البرامج تأخذ تصانيف الترفيهية والثقافية والإجتماعية. حيث تتمرس قناة الظفرة في تدشين الوثائقيات المرئية التي ترصد إزدهار دولة الإمارات العربية المتحدة والتسامح الديني، والتعريف بمعالم البلاد التي يتم رصدها.

ومؤخراً تم إعتماد تردد جديد لقناة الظفرة من أجل ضمان إستمرار قوة إشارة البث على الساتل، وإستقبال بثها بأعلى جودة ممكنة.

مواعيد برامج قناة الظفرة

مسلسل العزيمة، يبث من السبت إلى الخميس في الساعة 15:00 بتوقيت دبي.

مسلسل أيوب،يعرض يومياً في الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات

قابل للكسر، هو مسلسل إجتماعي رومانسي يجسد قصة حب وكيف ان الحب بإمكانه ان يُخضع الإنسان القوي ويحوله الى شئ يسهل كسره بسبب عاطفته تجاه الآخر

بطران عايش يوم، يبث بشكل يومي في 19:00 بالتوقيت المحلي

تردد قناة الظفرة على نايل سات 2020

التردد الإستقطاب ترميز معامل تصويب الخطأ 12322 عامودي 30000 3/4

من خلال التردد المذكور في الجدول الخاص بقناة Al Dafrah TV تردد القناة : القمر نايل سات , التردد 12322 ,عامودي , 30000. يمكنك ضبط القناة في إعدادات جهاز الرسيفر لإستقبال البث التلفزي لقناة الظفرة إذ ستكون القناة تحت إسم aldafrah tv بعد إلتقاطها بنجاح.