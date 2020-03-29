“إشارة” تردد قناة العربية Al-Arabiya‎ أن تعرف أكثر على نايل سات

تردد قناة العربية Al Arabiya‎ هي فضائية إخبارية سعودية تبث من الإمارات. تستوعب كامل الأخبار في أقسام السياسة والإقتصاد والرياضية. تشتهر القناة ببرنامج بانوراما الذي أكسبه أهمية عبر مناقشة المستجدات والقضايا بشكل تحليلي. وقناة العربية تابعة لمجموعة MBC وتبث من مدينة الإعلام في دبي.

قناة العربية

يمكن تلقي إستقبال إرسال قناة العربية عبر العديد من الأقمار الصناعية وعلى رأسها القمر المصري نايل سات بالإضافة لعرب سات، من خلال إعتمادها تقنية SD و HD عالية الوضوح على Hotbird.

وتعد قناة العربية التي أطلقت عام 2003 في مصاف القنوات الإخبارية المهمة المرتبط بها جمهور يقدر بالملايين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك للسبق الصحفي المنفردة به القناة وبرامجها المتشعبة في جوانب مختلفة. تعد أكثر ما يبحث عنه المشاهد، فضلاً عن تميزها في تقديم الوثائقيات الدولية التي تفرز معلومات حصرية.

تأحذ قناة العربية مناحي شاملة أخرى في تداول أخبار العلوم والتكنلوجيا والصحية. ما يظهرها كقناة متكاملة تلبي الإحتياجات البصرية لشرائح واسعة من الأفراد. وتحظى بأفضلية المشاهدة بنسب عالية جنباً إلى جنب القناة الشقيقة وهي العربية الحدث. وللقناة مراسليون محترفون ينتشرون في كل البلاد العربية. وحول العالم كالولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا.

تردد قناة العربية على نايل سات

تردد قناة Al arabia على nilesat القمر التردد الإستقطاب معدل التصحيح معامل الخطأ نايل سات 12169 عامودي 5/6 12169

تردد قناة العربية‎

تردد قناة Al Arabiya‎ على جميع الأقمار القمر بدر 4 هوت بيرد- HD بدر 5 (شمال أفريقيا فقط) التردد 11938 11747 12284 الإستقطاب V H عامودي معامل تصويب الخطأ 5/6 3/4 5/6

من خلال الترددات المدونة داخل مستطيلات الجدول بالأعلى. يمكنك تنزيل بيانات التردد في إعدادات جهاز الرسفير الخاص بكم، ثم حفظها بالضعط على الزر الأصفر في جهاز التحكم بعد التأكد من إدخال الرموز بشكل صحيح. ليستنى لكم إلتقاط إشارة فضائية العربية بلا إنقطاع أوتوقف أو تشويش، والإستفادة من خدمة الأخبار العاجلة على مدار الساعة وباقي البرامج التحقيقية والحوارية.