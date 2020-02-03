“إشارة” تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة مسلسل قيامة عثمان

قناة الفجر الجزائرية تعرف بهذا الإسم، قناة تلفزيونية مستقلة أشتهرت بصورة أكبر ببث الدراما التركية الأكثر إستحساناً، إلى جانب برامج إجتماعية ودينية وثقافية، تذيعها، ورصد الأخبار اليومية.

El Fadjer TV – قناة الفجر الجزائرية

وبطريقتها المتميزة في معالجة برامجها التلفزيونية القريبة الى إهتمام مشاهديها نجحت بالإنتقال للتوسع في الإستقطاب الجمهوري في الجزائر وباقي الدول العربية. ومن وقت لآخر، يلجأ المهووسون بالمسلسلات التركية للحصول على تردد قناة الفجر على محرك البحث جوجل، خاصة لكونها تنقل مسلسل قيامة عثمان، الآن. وهذا ما يبحث عنه الجمهور لقضاء وقت ممتع بمشاهدة الدراما التركية المدبلجة التي أكتسحت عالمنا العرب على مدار العشر السنوات الماضية على الأقل.

وتقدم قناة الفجر الفضائية بأنها قناة للأسرة الجزائرية وهذا يرجع لكونها تجمع على شاشتها محتوى متمثل في البرامج التي تستهدف ذوق مختلف الفئات العمرية فضلاً عن المسلسلات التي يتابع الصغار والكبار.

بعض من برامج هي كالآتي: برنامج رسالة إلى الضمير، صحتك تاج، برنامج واش تقولي.

ويتاح تتبع المحتوى المرئي للقناة على مدار 24 ساعة، وعوضاً عن ذلك يمكن متابعة الأخبار على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إذ يشمل نشر الأخبار ومقاطع فيديوهات متعلقة لبرامجها المتنوعة. والفجر قناة غير مشفرة يمكن الوصول لها بعد تنزيل تردد القناة على جهاز الرسيفر ما سيخولك لألتقاط إشارة البث وظهور الفضائية ضمن قائمة قنواتك تحت إسم ELFAJER.DZ.TV،

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات 2020

التردد الإستقطاب ترميز معامل تصويب الخطأ 10922 عامودي 27500 7/8

من خلال التردد المدرج أعلاه في الجدول على قمر nilesat – تردد القناة : القمر نايل سات , التردد 10922 عامودي , 27500، وبخطوات بسيطة يتم تنزيل الترددات في جهاز الرسيفر بالطريقة المعتادة، وحفظ البيانات، وتتبع جميع المحتوى الخاص بقناة الفجر بما في ذلك البرامج الترفهية والمسلسلات الدرامية العربية، والتركية.