“إشارة” تردد قناة الفجيرة fujairah tv الناقلة برنامج أبشر بالخير

فيما يلي تردد قناة الفجيرة لكن قبل ذلك دعنا نتعرف على القناة أولاً.. هي قناة فضائية إماراتية بدأت وفق إستراتيجية نقل الموروث الشعبي بما يضمن تأصره وعدم إندثاره لدى الأجيال المتلاحقة. كما انها من القنوات الإماراتية الفعالة في مناقشة الأوضاع المجتمعية وتشتهر بأحد البرامج المميزة وهو أبشر بالخير المخصص لتفسير الأحلام.

مواعيد بث برامج قناة الفجيرة

حكم العدالة، وهو برنامج قانوني معني بتوضيح الأساسيات والقوانين لعمل معين في كل المجالات مثل الغش التجاري والملكية الفكرية والشركات وغيرها. يعرض الأحد 08:00 بالتوقيت المحلي.

أبشر بالخير، برنامج، يبث يوم الأثنين في الساعة 9 مساء.

من الإمارات: عبارة عن موجزات إخبارية تهدف بتسليط الضوء على أهم المجريات والأحداث في الداخل الإماراتي

سبعة على سبعة

صناع التاريخ، يعرض الأحد- السبت، بتوقيت 09:00 بتوقيت الإمارات.

يمكن إستقبال البث التلفزي لقناة الفجيرة في أي وقت، إذ أنها تعمل على مدار 24 ساعة، تستغل خلالها بث برامج مختلفة بطريقة متميزة. بتنوع البرامج الإذاعية الإجتماعية والثقافية التي تسعى من خلالها على إذكاء التواصل الإجتماعي وتعزيز فرص التنمية والإبتكار خاصة بين شعب الجفيرة، والإمارات بشكل عام.

تردد قناة الفجيرة على نايل سات

التردد الإستقطاب ترميز معامل تصويب الخطأ 12322 عامودي 30000 3/4

من خلال التردد المتوفر في الأعلى الخاص بالقمر eutelsat – غرباً 7 – تردد القناة : القمر نايل سات , التردد 12322 ,عامودي , 30000، يمكنك إدخال ضبطه يدوياً في جهاز الرسيفر لديك، وإستقبال البث التلفزي للفجيرة بجودة HD، واللجوء إلى الموقع الرسمي للإطلاع على جدول مواعيد عرض مختلف البرامج والمحتوى الترفيهي كالدراما.