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“إشارة” تردد قناة القرآن الكريم Saudi Quran على نايل سات وعرب سات HD

بواسطة زكريا منير
قناة السعودية القرآن hd

تردد قناة القران الكريم السعودية 2020 هي قناة تلفزيونية تبث النقل الحي للحرم المكي في مكة المكرمة، مع الإستماع لسور من القرآن. متخصصة القناة في وضع السور السمعية التي يرتلها مشايخ سعوديين معروفين. بالتوازي اثناء نقل أجواء الصلوات من داخل المسجد الحرام موطن الحج لملايين المسلمين سنوياً.

قناة القرآن الكريم

ويذاع النقل المباشر للحرم المكي على مدار 24 ساعة، عندما تتحرك الكاميرات لمراقبة زوايا من داخل الحرمي المكي، وهو مكان مقدس لدى المسلمين من يتواجد فيه كان عن سخط  الله بمأمن،  والحيونات والطير تحتمي من أن يلحقها أذى. ومما يدل على هذا المعنى حكاية الله عن نبيه إبراهيم بقوله”رب اجعل هذا البلد آمنا”.

ويعد الإستماع الى القران أمراً أساسي عند المسلمين فهو مبعث للهدوء والسكينة ومن يستمع إلى آية من كتاب الله تكتب له حسنة مضاعفة ومن آداب الإستماع للقران ما وجهه الله في هذه الآية”وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون”

تردد قناة القرآن الكريم السعودية

القمر التردد، القطبية ترميز معدل التصحيح صيغة البث
عرب سات 12149 – أفقي 27500 5/6 HD

يمكنكم الإستماع لتلاوات روحانية من القران الكريم لمخلتلف أصوات القراء أمثال عبدالرحمن السديس وسعود الشريم وماهير المعيقلي. فقط عبر قناة القران القران الكريم السعودية لذلك يبحث المهتمين بالإستماع للمصحف الكريم عن تردد قناة السعودية قرآن الجديد على مختلف الأقمار بدر 4 والقمر المصري نايل سات. لذا قوموا بضبط الرسيفر على الترددات التالية:

تردد قناة القران الكريم 2020

  • ترميز: 27000
  • التردد: 12015
  • الإستقطاب عامودي
  • معامل تصويب الخطأ: 3/4
  • إسم القناة على الرسيفر: Saudi Quran hd

تردد قناة القران الكريم على نايل سات

القمر نايل سات
التردد 11391
الإستقطاب عامودي
معدل تصحيح 5/6
مدخل ترميز 27500

وعبر الترددات الموضحة في الجدول أعلاه، يمكن إستقبال إرسال قناة السعودية قرآن بشكل فوري، بمجرد تنزيل بيانات التردد الذي تم ذكره، في إعدادات جهاز الرسيفر بمكانها الصحيح في الخانات المخصصة، ثم حفظ البيانات، ليتم إلتقاط إشارة قناة القران الكريم اتش دي بلا مشاكل في الإنقطاع أو التشويش، ليستنى لكم متابعة النقل المباشر لمحيط الحرم المكي والإستماع لتلاوات عذبة لكتاب الله.


زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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