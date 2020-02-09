“إشارة” تردد قناة النيل سبورت الناقلة الدوري المصر الممتاز

قناة النيل للرياضة nile sport وتعرف أيضاً نايل سبورت هي قناة رياضية مصرية تهتم بجميع أخبار الرياضة وبث التغطيات المباشرة للمنافسات الكروية، وهي قناة غير مشفرة تابعة لشبكة تلفزيون النيل التي يملكها إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

قناة النيل سبورت

وفي حقوق البث لديها الحق في بث العديد من البطولات والمباريات. كالدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، كأس السوبر المصري. وتوفر إستديوهات إحترافية لتقديم التحليل قبل وبعد الماتشات وتقييم خطط الفرق ونقاط الضعف والقوة .

والقناة متخصصة بإستعراض كافة أخبار الرياضة في مصر بما في ذلك النشاطات ذات الصلة خاصة للأندية الكبرى مثل الزمالك والأهلي. وتحوز القناة على شعبية وسط جماهير الكرة بمختلف أعمارهم، وبالإبنتقال لقناة الرياضة ستكون أمام تفاعل في إستعراض أخبار الأندية واللاعبيين على السواء.

ماهي حقوق البث الرياضية التي تملكها القناة

تمتلك القناة حقوق دوري أبطال افريقيا لمنافسات للأندية المصرية، وكأس الإتحاد الأفريقي للأندية، البطولة العربية للأندية لفرق مصر، وتضفيات كأس العالم لمنتخب مصر، تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وتجتذب ببرامجها الرياضية إهتمام المشاهد العربي حيث ترصد الأخبار المتعلقة بمشاركات الفرق المصرية في البطولات الدولية، وعلى النحو الداخلي جميع تطورت أهم لأندية العريقة وصفقات اللاعبين. ورصد أهم أخبار الرياضة المحلية والعالمية التي هي محل مراقبة الجماهير.

تردد قناة نايل سبورت 2020

القمر نايل سات نايل سات التردد 11841 11842 معدل تصحيح الخطأ 3/4 5/6 الإستقطاب أفقي أفقي

من خلال الترددات المذكورة في الجدول أعلاه، على القمر nilesat، يمكنك ببساطة تنزيلها في جهاز الرسيفر لديك، بواسطة جهاز التحكم، وحفظ القيم الترددية بعد إدخالها بشكل صحيح في الأماكن المطلوبة. ليتم إستقبال إشارة قناة النيل للرياضة بشكل فوري وبلا أي مشاكل في الإرسال. وظهور القناة ضمن قائمة القنوات لديك تحت إسم “nile sport”.