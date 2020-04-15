إشارة تردد قناة الوطنية التعليمية Wataniya educative 3 على بدر والقمر نايل سات

تردد قناة الوطنية التربوية التونسية قناة تعليمية مخصصة لبث دروس تتبع مواد المناهج التي يدرسها الطلاب. ويتاح بثها اليومي لفترة محددة وفق المواد المتطلبة. وهي قناة تعليمية تتبع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسي تم إطلاقها في 15 أبريل 2020. وهي قناة تهدف لتغذية التلاميذ بالدروس ويتم بث إرسال قناة التربوية عبر ساتلات عرب سات ونايل سات-201.

قناة الوطنية التربوية

وقال وزير التربية محمد الحامدي في مؤتمر صحفي إن إطلاق قناة التربوية لصالح فائدة الطلاب، وستعمد القناة إلى تقديم حصص متلفزة ترتكز الدروس الوافية للطلاب الذين سيشاركون في مناظرات وطنية، أي البكالوريا والسادس إبتدائي والتاسعة أساسي.

وسيتم تحديد مدة البث إستناداً على المواد المقدمة . على ان يتم منح درسين يوميين للصف السادس إبتدائي والتاسعة أساسي. بينما سيتم تخصيص ما مجموعه 3 درساً للباكالوريا.

ويأتي ظهور القناة لمساندة الطلاب في التحصيل الأكاديمي عبر دروس الخاصة بالمواد التعليمية. وذلك في ظل تعليق الدراسة بشكل رسمي في المدارس بسبب مخاطر إنتشار فيروس كورونا-كوفيد-19. وتقوم وزارة التربية بالتعاون مع التلفزيون التونسي في نقاشات لتوفير محتوى الدروس المناسب للطلاب الذي يتم عرضه على شاشة التربوية التونسية.

تردد قناة الوطنية التربوية

القمر نايل سات عرب سات التردد 10776 12643 الإستقطاب أفقي أفقي ترميز 27500 27500 F.EC 5/6 5/6

عبر الترددات المتاحة في معطيات الجدول أعلاه، يمكنك إستقبال قناة الوطنية التربوية بشكل فوري، عندما يتم تنزيل بيانات التردد في جهاز الرسيفر بشكل صحيح، ثم حفظها، ليتم إلتقاط إشارة القناة بنجاح، وظهورها في قائمة القنوات بإسم Al Wataniya éducative 3، ثم الإستفادة القصوى للدروس المطروحة على قناة التربوية لضمان إيصال التعليم الحكومي عن بعد في ظل توقف الدراسة العامة.