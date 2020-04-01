“إشارة” تردد قناة الوطنية التونسية 2 Al-Watania على القمر بدر 4 ونايل سات

تردد قناة الوطنية Al-Watania 2 قناة تلفزيونية تونسية حكومية منوعة، تذيع العديد من البرامج في الجوانب الثقافية والإجتماعي والدينية والصحية. أطلقت قناة الوطنية في 1994 ويغطي إرسالها الأرضي كافة أرجاء تونس الخضراء. بما في ذلك بثها الفضائي عبر قمر نايل سات وعرب سات.

قناة التونسية الوطنية

هي قناة عمومية غير مشفرة تعرض للمشاهد محتوى متميز يلامس إهتماماته، كما تعمل على بث المسلسلات المحلية والعربية، مما يجعلها قناة أساسية لا بديل عنها على مستوى بلاد المغرب العربي. ويتم بث القناة على مدار 24 ساعة لإعطاء حيز لعرض مجموعة من البرامج المتجددة، مع مزيد من التركيز على برامج البرامج الإجتماعية المتضمنة فقرات مختلفة.

كما لا تغفل عن تخصيص برامج الترفيه وسلسلة من الأفلام الكارتونية لفئة الأطفال. وكما أشرنا عن تضمين شاشتها بأفضل المسلسلات العربية والمصرية والسورية. وتعد قناة الوطنية ذات شعبية وقدد جلبت لها مكانة على صعيد القنوات العربية من خلال الإثراء بالمحتوى الغني الذي يلامس الذوق البصري لكل ما يبحث عنه المشاهد التونسي.

تردد قناة الوطنية التونسية 2

تردد قناة Al-Watania2 على جميع الأقمار القمر التردد ترميز الإستقطاب نايل سات 10777 27500 أفقي (H) عرب سات 12644 27500 أفقي (H)

بعد إدخال ترددات القناة المتوفرة في الجدول التفصيلي بالأعلى، يمكنك تنزيلها يدوياً في جهاز الرسيفر، بواسطة ريموت التحكم عبر تضمين الرموز في الخانات المناسبة ثم حفظ البيانات المدخلة. ليتسنى إستقبال إرسال فضائية تونس الوطنية بشكل فوري. بلا إي إنقطاع أو تشويش. مع ملحوظة ان البث التفزي سيكون بجودة SD بالدقة العادية.