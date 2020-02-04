تردد قناة اليرموك 2020 على نايل سات.. وموعد عرض مسلسل قيامة عثمان

قناة اليرموك YarmoukTv قناة فضائية أردنية ذات محتوى عام تبث من العاصمة عمان، وأشتهرت بتقديم مختلف المسسلات الدرامية الأجنبية المدبلجة بالإضافة للأفلام، وتأتي المسلسلات التركية في مقدمة الرغبات لدى المشاهدين خاصة بعد إمتلاكها حقوق بث مسلسل قيامة عثمان – المسلسل التركي الأكثر مشاهدة.

قناة اليرموك – Yarmouk TV

تحرص القناة بين فترة وأخرى، على عرض الدراما التي تلامس الذوق البصري، والآن تستعد لعرض مسس قيامة عثمان حلقة رقم 8 في الجزء الأخير له. هذا يجعل قناة اليرموك تتصدر عمليات البحث في محرك البحث جوجل للحصول على ترددها وفق آخر التحديثات.

وتضم اليرموك كاتلوج عبارة عن تشكيلة واسعة من الأفلام الأجنبية التي تبث مترجمة أو مدبلجة. وكانت نجحت القناة الغير مشفرة في عرض الموسم الخامس لمسلسل قيامة أرطغرل ( تدور أحداثة حول وقائع تاريخية لها علاقة بالدولة العثمانية ) من بطولة إنجين ألتان دوزياتان، ما حقق إستقطابا كاسحاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقا.

متى يبث مسلسل قيامة عثمان؟

واليوم جماهير الدراما في إنتظار بث قيامة عثمان الذي سيحمل كثيراً من التشويق في مشاهده النهائية بعد بدأ عرضه على شاشات التلفزيون.

يتحدد موعد عرض مسسل قيامة عثمان في يوم الخميس عند الساعة 8 مساءً بتوقيت الأردن والقاهرة

فيما يتعين عرض الثاني يوم الجمعة 13:00 بتوقيت الأردن والقاهرة.

تردد قناة اليرموك على نايل سات 2020

التردد الإستقطاب ترميز معامل تصويب الخطأ 11678 عامودي 27500 4/3

من خلال التردد المذكور في الجدول بالأعلى الخاص بالقمر nilesat، تردد القناة : القمر نايل سات , التردد 11678، عامودي، 27500. إذ يمكنك إدخال الترددات يدوياً في إعدادات جهاز الرسيفر لتلقي إشارة البث لقناة اليرموك وإستقبالها بصيغة SD بعد الإنتهاء من تحديد الساتل المطلوب وإدخال البيانات كافة ثم حفظها بواسطة جهاز التحكم، في النهاية تكون القناة ظهرت ضمن قائمة الفضائيات تحت إسم YarmoukTvSat.