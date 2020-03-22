“إشارة” تردد قناة بيتي Beity TV على القمر نايل سات

تردد قناة بيتي beity هي قناة عربية متنوعة في طرح المحتوى الذي يهم الأسرة، وتبث قناة بيتي من السعودية وتعتمد إيصال المحتوى المتعلق بالطبخ وفنون الأشغال اليدوية والخياطة. وكل شيئ يخص المرأة كأسرار الجمال. وعبر قناة بيتي يظهر الشيفات والخبراء لأعداد برامج مبتكرة غنية بالمعرفة إذ تساهم بشكل مباشر في تحسين الإنتاج المنزلي.

قناة بيتي

منذ إنطلاقها الحديث شكلت قنا بيتي جذباً خاصة للمرأة، بالنظر لما تقدمه من محتوى جديد يشمل المساعدة بالإلمام بمهارات الطبخ والوصفات الغذائية، كما يتكون الجزء الآخر التركيز على الجمال والصحة، والتوعية العامة في كل نواحي الحياة مث إيجاد نصائح تسهدف الصحة العامة وأساسيات التدبير المنزلي وغيرها.

أين أتابع قناة بيتي على مواقع التواصل الإجتماعي

beity – فيسبوك، تنشط قناة بيتي بنشر المرئيات بما يسمح بتفاعل الجمهور معها، والإستفادة من مختلف الحلقات المتنوعة.

بيتي – يوتيوب، تفاعل القناة برفع التسجيلات المرئية لكافة برامجها المذاعة على شاشتها بشكل منتظم.

قناة بيتي، تويتر، بشكل معتاد يتم مشاركة المقاطع القصيرة على صفحتها في موقع تويتر، المندرجة في وصفات الطعام واساسيات الخياطة والإكسسوارات وغيره.

تردد قناة بيتي

تردد قناة Beity على جميع الأقمار التردد 11334 MHz القمر نايل سات – Nilesat الإستقطاب أفقي H ترميز 27500 معامل تصويب الخطأ 3/4

من خلال التردد 11334 رأسي الموضح في الجدول بالأعلى، يمكنك تضمينه في إعدادات جهاز الرسيفر لديك، مع مراعاة إدخال البيانات بشكل صحيح في الخانات المناسبة ثم القيام بحفظها عبر الضغط على الزر الأصفر في جهاز التحكم، ليتم إلتقاط إشارة قناة بيتي فوراً وظهورها في قائمة القنوات بإسم Beity TV، مع إرسال قوي بلا إي إنقطاع أو تشويش.