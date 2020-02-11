“إشارة” تردد قناة تي آر تي العربية على مدار بدر 4 والقمر نايل سات

قناة تي آر تي العربية هي قناة تركية موجهة للعالم العربي. كقناة عامة تبث برامج مختلفة فنية وتثقيفية بالإضافة إلى النشرات الأخبارية التي تستوعب مختلف الأخبار على المستوى العالمي. وللقناة شهرة بعد إنتشارها الساحق وتصنيفها ضمن القنوات المفضلة.

قناة تي آر تي العربية

تبث القناة برامج عدة منها ما هو في إلإطار الثقافي والإجتماعي وحتى الفني، وتعد قناة مهنية لا تنجر وراء التضليل. وتسعى لربط الثقافية التركية بالعربية والسماح لتقديم روابط مشتركة بالنظر لإمتداد التاريخ التركي خاصة فيما يتعلق بالدولة العثمانية.

وتعتبر قناة trt العربية منوعة تحرص على عرض مزيج مميز من المحتوى المرئي يشمل الوثائقيات وأفلام السينما وبرامج ثقافية وأخرى للأطفال. يتم تشغيل بث القناة على مدار 24 ساعة بشكل متواصل عبر قناة غير مشفرة. ويتاح إستقبال البث المباشر LIVE من خلال الموقع الرسمي لقناة trt عربي.

تردد قناة TRT عربي

القمر التردد الإستقطاب معامل تصحيح الخطأ عرب سات بدر 4 12073 أفقي 3/4 نايل سات (HD) 11258 أفقي 5/6

يشار انه وفق آخر تحديثات بيانات تردد إستقبال قناة TRT عربي الموضحة في أعلى الجدول، يمكنك تلقي البث بصيغة HD عالية الدقة للشاشة. بعد القيام القيام بتنزيل الترددات في أجهزة الإستقبال ليعمل على إلتقاط إشارة قناة تي آر تي عربي فوراً وظهور في قائمة القنوات تحت إسم TRT Arabi. مع ملاحظة ان معدل الترميز سيكون ثابتا وهو 27500.