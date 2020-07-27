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إشارة تردد قناة جيم للأطفال 2020 Jeem TV على عرب سات بدون تشفير

بواسطة زكريا منير
تردد قناة جيم الجديد 2020 hd

تردد قناة جيم بالإنجلينزية (Jeem TV) هي محطة تلفزيونية موجهة إلى الأطفال من خلاى محتوى هادف وتعليمي في برامج تثقيفية ورسوم متحركة أقرب لقلب الطفل، تستهدف هذه المنصة الإعلامية فئة الأطفال من سن 7 إلى 12 لمساعدتهم على التعلم مبكراً وتوسعة آفاق ذهنهم وطريقة تفكيرهم بأسلوب يعي جيداً الإرتقاء في مخاطبة عقل الطفل.

تعتمد قناة ج على إنتاج جزء كبير من برامجها داخلياً، لضمان تقديم محتوى شيق ومفيد مناسب لتقاليد المجتمع والثقافة المحلية عبر المحتوى عالي الجودة كالبرامج التفاعلية الأكثر  وفرة في إيصال المضمون “المناسب” للأعمار الصغيرة.

معلومات حول قناة جيم

حملت قناة ج سابقاً إسم الجزيرة للأطفال، كقناة تابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم، وقد تحولت لنظام لتشفير في السنوات الأخيرة مستحوذ عليها من قبل شبكة bein الترفيهية. ويعود تأسيسها إلى عام 2005، فكانت قناة واعدة بالنهوض بمحتوى راقي يخدم تثقيف الطفل ومشاركة المعارف المهمة في إطار لا يخرج عن غرس القيم والمفاهيم الصحيحة بما يخلق جيل نقي ومتحضر.

قم بضبط الرسيفر على الترددات التالية، لإستقبال إشارة قناة جيم للأطفال بجودة HD، على قمر سهيل 1 @ 25.8°E. القريب جداً من عرب سات. لكي تتمكن من إستقبال البث المفتوح يومياً من 2:00 ظهرا حتى 5:00 مساءً.

تردد قناة جيم على عرب سات 2020
القمر التردد معدل الترميز، تصحيح الخطأ
سهيل سات( مدار عرب سات) 11390 H 27500، 2/3
إسم القناة على الرسفير Jeem TV
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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