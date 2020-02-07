“إشارة” تردد قناة دراما ألوان..وموعد عرض مسلسل حكايتنا التركي

في الوقت الذي تتسلل المسلسلات التركية الى عالمنا العربي وحصولها على نسب مشاهدة مرتفعة، ظهرت فنوات متخصصة بعرض الدراما التركية على القمر نايل سات، وتأتي قناة دراما ألوان في هذا المجال لتقديم الإنتاجات الدرامية التي لاقت إنتشاراً واسعا مثل أرطغرل، قيامة عثمان.

يمكن إلتقاط إرسال قناة drama alwan على مدار القمر nilesat – 7 غرباً لتلقي حزمة من إنتاجات الأعمال الدرامية عبر قناة مجانية غير مشفرة.

drama alwan

وظهرت قناة دراما ألوان في قائمة القنوات بدلاً عن فضائية -مودرن ألوان – التي تشغلها شبكة موديرين الترفيهية. وظهورها بهذه الحلة الجديدة وشعارها الجذاب، ساعد ذلك في لفت إنتباه فئة عشاق الدراما من خلال البحث عن تردد القناة في محرك البحث جوجل.

موعد عرض مسلسل حكايتنا

جاء الإعلان عن موعد عرض مسلسل حكايتنا بتوقيت مصر ، وفق بوست نشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك.

إبتداءاً من تاريخ 9/2/2020 سيتم بث حلقات مسلسل حكاياتنا في الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

الأعادة الأولى لمسلسل حكايتنا، في تمام الساعة 6:00 صباحا.

اعادة الثانية لمسلسل حكايتنا في تمام الساعة 2:00 ظهرا

وتنخرط قناة دراما ألوان في بث المسلسلات التركية والهندية المترجمة أو المدبلجة, حيث لديها كاتلوج منوع يضم الدراما الأجنبية بكل تصانيفها خاصة الرومانسية بطابعها الإجتماعي التي لها النصيب الأكبر لأفضلية المشاهدة.

تردد قناة مودرن ألوان

القمر الصناعي نايل سات – nilesat التردد 11411 معدل ترميز 27500 الإستقطاب أفقي H FEC 7/8

من خلال الترددات المدرجة في الجدول التفصيلي، أعلاه، يمكن إدخالها في جهاز الرسيفر بواسطة جهاز التحكم،

وإتباع الخطوات الصحيحة لضمان تلقي إشارة دراما ألوان بلا اي مشاكل وظهور القناة ضمن قائمة القنوات لديكم تحت إسم Drama Alwan.