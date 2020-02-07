“إشارة” تردد قناة دويتشه فيله بالعربي على جميع الأقمار

قناة dw أو دويتشه فيله هي قناة ألمانية عالمية تبث محتواها الى الخارج وتعتبر واجهة لنقل الثقافة والعادات لألمانيا، Deutsche Welle هي قناة إخبارية في نسختها العربية وتطلق نشرات الأخبار الشاملة المنوعة إلى جانب برامج إذاعية مختلفة كما تعد الأفلام الوثائقية بشكل أساسي.

قناة دويتشه فيله

القناة مجانية بالكامل ويمكن إستقبالها من خلال الأقمار الموضحة في الأسفل، يستمر البث التلفزي لقناة dw على مدار 24 ساعة ويسمح خلالها مشاهدة البرامج بكل أصنافها السياسية والإجتماعية والثقافية والوثائقية. ومن الواضح مهنية القناة من خلال الإعتماد على الدقة في تناقل المعلومات وعدم التحيز للأطراف.

تبرز شاشة دي دبليو بحزمة برامج متنوعة، كالبشير شو، بتوقيت برلين، جعفر توك، عين على أوروبا، dw الأخبار، وثائقي، العولمة 3000، والقناة متفوقة في مجال الوثائقيات حيث تغطي كل جوانب الحياة بما فيها التي تستهدف التاريخ والتكنولجيا والصحة المنطوية على تحقيقات واسعة لضمان الإستفادة بأقصى حد ممكن منها.

وكقناة إخبارية تقدم dw نفسها بأنها في مسار الحياد بنقل أخبار وأحداث الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز النمو الإستقطابي لقاعدة المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وترسل القناة البث التلفزي على مدار الساعة بجودة اتش دي hdb عالية الوضوح.

تردد قناة dw بالعربية على نايل سات

التردد 12092، معدل الترميز 30000، الإستقطاب رأسي الجودة إسم القناة عى الرسيفر dw arabic hd

تردد قناة دي دبليو 2020

ترميز 27500

التردد 12111

القمر : عرب سات

معامل الخطأ 3/4

الإستقطاب أفقي

كما نلفت أنه بإمكان إستقبال إشارة قناة دويتشه فيله على القمر عرب سات بدر 4 – 26 درجة شرقاً، بتنقية HD. فمبجرد تنزيل الترددات المتوفرة في جهاز الرسيفر ، سيتم إلتقاط الإرسال الخاص بقناة دي دبليو 2020 وظهورها في قائمة الفضائيات تحت إسم (dw arabic hd) وعوضاً عن ذلك يمكنك تلقي البث المباشر من خلال الموقع الألكتروني الرسمي وتتبع جميع المحتويات المرئية.