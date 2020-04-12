إشارة تردد قناة دي ام سي dmc على القمر “نايل سات-201”

تردد قناة دي ام سي قناة مصرية منوعة ومصدراً للأخبار تبث عبر القمر الصناعي نايل سات. تشتمل القناة التلفزيونية على عدد من البرامج التي يتم إنتاجها في أستديوهات القناة وتبث مباشرة على الهواء. ويرتبط جمهور كبير بالقناة دي ام سي الحديثة ضمن باقات شبكة DMC التي تأسست في 2017، فهي قناة منوعة ترفيهية تحقق نجاحات عبر برامجها الهادفة والمتميزة، التي يتم تصنيفها في الدينية والإجتماعية والفنية. وكأغلب القنوات تشغل قناة دي ام سي بث تلفزي على مدار الأربعة وعشرين ساعة بلا توقف. عبر قناة غير مشفرة مجانية، وأنها تعتمد صيغة الصورة SD و HD عالية الوضوح ويتم إستقبال إشارة بثها على القمر المصري نايل سات.

وتعتبر قناة دي ام سي فضائية تلفزيونية وطنية. مؤيدة للدولة بكل مؤسساتها، وتقدم خدمات تلامس إهتمام المشاهد المصري مثل معرفة أسعار الدولار اليومية إلى جنب سلة من العملات العالمية. يشمل أسعار الذهب ومعرفة أحوال الطقس. مما يجعلها في مصاف القنوات المصرية الرئيسية التي يحرص الناس على إستقبال بثها ومتابعة مختلف البرامج التي تعرض على شاشتها.

برامج قناة دي ام سي

مساء dmc (تقديم: إيمان الحصري وأسامة كمال)

السفيرة عزيزة (تقديم: سناء منصور وياسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبد العزيز وهالة صدقي)

8 الصبح (تقديم: رامي رضوان )

لعلهم يفقهون (تقديم: خالد الجندي ورمضان عبد المعز)

أمي ولا مراتي

صاحبة السعادة

تردد قناة دي ام سي

القمر التردد الإستقطاب معدل التصحيح نايل سات 11449 أفقي v 5/6 إسم القناة على الرسيفر dmc hd

يجدر الإشارة الى قناة دي ام س تقدم نشرات أخبارية لإستعراص أهم الأنباء من داخل مصر وخارجها. كم تعد قناة فعالة بإستضافة المسؤولين والوزراء من خلال البرامج الحوارية للوقوف على كل التطورات من قرارات وخدمات التي تخص مختلف وزارات جمهورية مصر.

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