“إشارة” تردد قناة سبيس تون على نايل سات 2020

قناة سبيس تون من قناة مجانية عربية للأطفال تخصصت في بث أفلام الإنيمي والرسوم المتحركة، وتعتبر من أهم القنوات التي تعلق بها أبناء جيل التسعينات. حيث كان إنطلاقها في 2000 كقناة مستقلة وأرتكزت في بث الإنيمي الياباني المدبلجة للغة العربية. كما تشرع في بث الأناشيد الدينة القائمة على أسس القيم والأخلاق وغيرها من الأغاني التراثية. ما جعلها المهيمنة لسنوات طويلة في إستقطاب الطفل ومخاطبة عقله.

قناة سبيس تون

وهي قناة غير مشفرة موجهة لفئة الأطفال والمراهقين. وتبث على مدار 24 ساعة بلا إنقطاع. وتطرح خلالها محتوى ترفيهي جذاب بالنسبة للعديد من صغار السن. وتراعي القناة بث محتوى لا يتعارض مع الأخلاق العامة وإزالة مشاهد العنف التي قد يكون لها تأثير سلبي في تكون شخصية الطفل فضلاً عن التأثير المحتمل المباشر على نفسية الشخص المتابع لها.

لا تزال القناة تستقطب الملايين من المشاهدين بالرغم من ظهور قنوات منافسة تعرض أفلام الكارتون العالمية الأمريكية كقناة cn arabia. يرجع ذلك لكون قناة spacetoon تحافظ على حصة عرض الرسوم المتحركة الواقعية مثل عدنان ولينا ومغامرت توم سوير، ليدي أوسكار، ما يجعلها مختلفة تماماً عن الشخصيات الخيالية المبتكرة كما في رسوم أفلام الإنيمي الحديثة.

تردد قناة سبيستون

سبيس تون- Spacetoon التردد 11785 الإستقطاب عامودي مدخل الرمز 27500

وتنخرط قناة سبي تون في تقديم المحتوى المرئي القائم على التعليم،

كما انها توفر العاب تنمي الذكاء على موقعها الرسمي الذي أيضاً يتاح من خلاله تلقي خاصية البث المباشر live stream في أي وقت يحدده الطفل.

أسئلة شائعة حول قناة إستقبال قناة Spacetoom

لماذا لا أجد القناة ظاهرة على القمر عرب سات بدر؟

للأسف القناة متاحة حالياً فقط على القمر نايل سات لذلك لا يمكنك إستقبال بثها على القمر المذكور

ماهي الأقمار التي بواسطتها يمكن تلقي إشارة قناة سبيس ستون

حتى الآن القناة ظاهرة على القمر المصري Nilesat، لذلك فهي غير موجودة على الأقمار الأخرى