إشارة تردد قناة سي ان بي سي عربي CNBC على جميع الأقمار

تردد قناة سي ان بي سي عربي قناة تلفزيونية مخصصة لتداول أخبار الإقتصاد والأسواق المالية، القناة تابعة لشبكة cnbc الأمريكية، وتبث باللغة العربية، وتوفر بث تلفزي لإستعراض كامل الأخبار المتعلقة بالإقتصاد العالمي على مدار 24 ساعة، لتضفي مزيداً من التفاصيل المرتبطة بأخبار المال ومؤشرات البورصات وتداول النفط وآخر المستجدات في الشركات المالية.

قناة سي ان بي سي

تعد القناة محتوى متصل ببيانات الإقتصاد الدولي، ما يسمح بوجود فكرة شاملة لمن هم مهتمين بالشأن المالي عبر تغطية المنتديات الإقتصادية، ورصد الصعود والهبوط لأسهم شركات النفظ نتيجة المتغيرات على الصعيد العالمي. تبث القناة سي ان بي سي عدداً من البرامج المندرجة في تتبع آخر تطورات الإقتصاد

و التي تفرز كل الأرقام والمتغيرات لتطورات الإقتصادي السعودي والخليجي والعربي، مع إستضافة المحللين والإستشاريين والخبراء من أجل مناقشة مفصلة لآخر بيانات وإحصائيات الأسواق المالية العالمية وشركات الإستثمار والأعمال.

تم إنشاء القناة في 2003، وتبث من مقرها في مدينة دبي للإعلام، وهي القناة الوحيدة من نوعها في العالم العربي التي توفر بث تلفزي كامل يستهدف الجانب الإقتصادي. إذ تنشط في عرض آخر أسعار النفط والدولار، والذهب، وسلة للعملات العالمية. ومتابعة إتجاهات البورصة العالمية، ومن بين برامجها المتميزة، النفط والطاقة، يبث كل يوم ثلاثاء في الساعة 20:30 بتوقيت السعودية.

تردد قناة سي ان بي سي عربي

تردد قناة cnbc arabia على بدر 4 والقمر نايل سات القمر التردد FEC الإستقطاب نايل سات 11785 3/4 V عرب سات 11997 4/4 H

عبر الترددات المبينة في الجدول التفصيلي يمكن إستقبال إرسال قناة سي ان بي سي بشكل فوري، بلا أي إنقطاع أتشويش، مع ملاحظة ان البث سيكون بالدقة العادية SD، ولا تنسي إدخال الترميز الثابت وهو 27500 ضمن رموز التردد الذي ينبغي إضافته في الخانة المخصصة له، ليستنى لكم إلتقاط إشارة قناة CNCB ARABIA، وإشباع كافة الإهتمامات الإقتصادية من خلال الحصول على رؤية شاملة لجديد الإقتصاد، يشمل تحركات الأسهم خاصة السعودية والكويتية.