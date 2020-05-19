إشارة تردد قناة طيور بيبي 2020 على قمر نايل سات.. تفرج على الأناشيد الجميلة HD

إكتشف تردد قناة طيور بيبي Toyor Al Janah Baby TV وهي قناة فضائية موجهة لفئة الأطفال تتخصص في بث الأناشيد الملهمة وأغاني الأطفال الرائعة. تم إطلاق القناة في 2008 ويقع مقرها في مدينة عمان بالأردن، وتبث إرسالها من البحرين. وتعرض قناة بيبي للأطفال أناشيد ملهمة، محفزة للإتصاف بالسلوك الإيجابي، لذلك أصبحت من قنوات الأطفال المحببة التي يحرص ملايين الأطفال على مشاهدتها خاصة أنها قناة مجانية غير مشفرة تبث إرسالها على القمر الصناعي نايل سات، مع بث تلفزي مستمر على مدار الساعة بلاتوقف.

قناة طيور بيبي

وتأتي القناة في مصاف قنوات الأطفال الناجحة، فلا ينحصر على بثها الأغاني فقط، بل تذيع أيضاً برامج منوعة قريبة من الطفل مثل برنامج ست البيت الصغيرة. التي يقدم وصفات الطبخ البسيطة بما يساعد الأنثى في إعداد الحلويات والكعك وغيرها، لتعلم فنون الطبخ وتكون طباخة يشاد بها من قبل الأم.

تخصص قناة طيور بيبي مساحة لعرض الرسوم المتحركة التي تساهم على التعلم وتوسيع دائرة المعرفة، جنبا إلى جنب فقرات النصائح العامة التي تقدم بأسلوب شيق يجتذب الطفل.

وتعكس القناة المرح والمتعة من خلال دمج محتوى ترفيهي يتلاقى مع الذوق البصري، كتقديم كليبات الفيديو الغنائية بأصوت جميلة تخترق السمع والقلوب، وتم مؤخراً الإعلان عن دمج قناة طيور الجنة مع طيور بيبي لتكون قناة واحدة تحت مسمى الأولى. ويكون بثها على القمر الصناع ( سهيل سات EshailSat ) و ( قمر بدر / عرب سات ArabSat ) من خلال التردد : 11310 – الاستقطاب: عمودي * معامل الترميز: 30000 معامل التصحيح: 2/3.

تردد قناة طيور بيبي

القمر الفضائي التردد الشبكي ترميز صيغة الصورة عرب سات بدر 11310 (V) 30000 HD

ويمكن من خلال الترددات البثية في الجدول أعلاه، إلتقاط إشارة قناة طيور بيبي بشكل فوري، على قمر عرب، بلا تشويش.