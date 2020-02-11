“إشارة” تردد قناة فارزيش سبورت الطاجيكستانية الناقلة الدوري الإنجلينزي والإسباني

قناة فارزيش سبورت الطاجيكستانية “Varzish Sport” هي قناة للرياضة تنقل أقوى مباريات الدوري الإنجلينزي والإسباني، وهي غير فارزيش الإيرانية. تبث قناة سبورت بدقة عالية عبر قناة مفتوحة.

قناة فارزيش سبورت

حققت قاعدة جماهيرية في الدول العربية من خلال إمتلاك العديد من حقوق البث للبطولات والدوريات العالمية، التي يجرى نقلها الهوائي مباشرة بدون تشفير عبر قناة مجانية. ما ساعد لأن تكون في طليعة القنوات التي يبحب عنها عشاق الرياضة دائماً من وقت لآخر.

وكما أوضحنا في الأعلى، تملك قناة فارزيش تي في التي أنطلقت في 2016 حقوق الدوري الإنجلينزي الإيطالي مع صف دوري أبطال أوروبا. إذ عرض البث من خلال الشاشة على مدار 24 ساعة، من خلال إرسالها على القمر ياه سات 52 شرق، للوصول إلى أفضل الدوريات العالمية التي تريد مشاهدها.

آخر تحديث لبيانات تردد إستقبال فارزيش الرياضية على القمر Yahsat 1A، على موقع مداري 52 شرقاً.

تردد قناة فارزيش سبورت

تردد قناة Varzish Sport على ياه سات التردد 11785 الإستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

وتبرز القناة Varzish بقوة كقناة رياضية توفر البطولات المباشرة، مع إنتشار كبير تحققه على مستوى عالمنا العربي. وهي قناة غير مشفرة تعتمد صيغة HD لجودة البث، لتطلع عشاق الكرة على أهم المباريات العالمية بين الأفرقة في المنافسات الدولية. مع نطاق بثي أوسع لأكبر دوريات كرة القدم الكبرى التي تنقل من خلال البث الحي في لحظة إقامتها.