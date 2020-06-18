ضبط إشارة تردد قناة قرطاج بلس 2020 على قمر نايل سات

يسأل الكثيرين حول ما هو تردد قناة قرطاج الجديد، وهي قناة تونسية خاصة، ومنوعة، تبث إرسالها على القمر الصناعي نايل سات. على مدار الساعة، وتدمج محتوى متميز في شكل برامج مختلفى تلقى إستحسان الجمهور، وهي قناة موجة للمشاهد العربي، تضم خريطة برامجية حصرية، ومبتكرة، تعمل من خلالها على الترفيه وإثراء الوعي من خلال برامج، فنية، إجتماعية، سياسية.

قناة قرطاج

يتم بث قناة قرطاج على قم نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة بلا توقف، لأثراء شاشتها مع أهم المحتوى المرئي وتقديم مزج من المسلسلات المحلية ،العربية، والأجنبية، ويمكن العثور على شبكة قناة قرطاج على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11657، والإستقطا العمودي، ومعدل الترميز 27500. وأكتسب القناة أهمية خاصة في الداخل التونسية نظراً لما تدمجه من محتوى رائع،منوع، في منظومتها البرامجية. وتحرص أن تكون القناة الأولى في تونس، من خلال تسليط الضوء على ما يهم الرأي العام.

رسمت قناة قرطاج طريقاً إعلامياً لها ذات أهمية، فتعمد الى طرح برامج تثير إهتمام الجمهور على كل الأصعدة. كما أنها خصصت مساحة للترفيه من خلال عرضها بشكل منتظم مسلسلات بنكهة محلية، متوسعة الى عرض المسلسلات العربية والتركية، مما جعلها واحدة من أسرع القنوات إنتشاراً في تونس.

وأما في ما يتعلق ببرامج قرطاج بلس carthage plus tv، فهي تنتج أفضل البرامج الحوارية السياسية التي تشرك الباحثين والكاتبين والنواب وغيرهم. بالإضافة لبرامج خاصة بالطفل مثل عيلة كلاس. التميز عنوان قناة قرطاج وهو ما حداها لإطلاق قناة قرطاج بلس، تبث بجودة اتش دي، مجتذبة الجمهور بشكل أكبر ما ساعد على متابعة نشاطها على مواقع السوشيال من قبل المتعلقين بالقناة من خلال محتواها الذي يعد ذات أهمية لهم.

تردد قناة قرطاج

القمر التردد معدل الترميز الجودة نايل سات 11657 (v) 27500 HD

عبر التردد الجديد لقناة قرطاج، بآخر التحديثات، يمكنك إستقبال إشارة قناة قرطاج بشكل فوري، بمجرد إضافة قيم التردد في الخانات المخصصة في جهاز الرسيفر الخاص بك، ثم القيام بحفظ بيانات الرموز بالضغط على ok بواسطة الريموت، ليتم إلتقاط بث القناة بنجاح بدون إنقطاع أو تشويش، بالإضافة لإستقبال قناة قرطاج بلس التي تعمل بنظام البث hd عالي الجودة. كما يمنكك مشاهدة كافة الحلقات التي يتم تحميلها على قناة قرطاج الرسمية على موقع يوتيوب لمشاركة المقاطع المرئية على الأنترنت.