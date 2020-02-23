“إشارة” تردد قناة ميدي tv على بدر 4 والقمر نايل سات

يصل إستقطاب قناة ميدي 1 في كافة انحاء أفريقيا. فهي قناة مغربية خاصة تبث من مقرها الرئيسي في طنجة. تذيع محتوى مرئي منوع يثير إهتمام الملايين على المستوى المغربي، يشمل تقديم البرامج في إلإتجاهات السياسية والإجتماعية والرياضية والإقتصاد. بالإضافة إلى تقديم نشرات الأخبار على مدار الساعة.

ميدي تي في – Medi1 TV

يتاح إستقبال إرسال القناة على الأقمار بدر 4 – 26 درجة شرق، ونايل سات وهوتبيرد، بجودة SD و HD، وتوفر حزمة كبيرة من البرامج المختلفة التي يرغب بها المشاهدين، ويمكن للمشاهد الإستفادة من خدمة البث المباشر المتاحة على الموقع لرسمي لقناة ميدي 1 سات. ليتسنى للجمهور متابعة ما يعرض على الشاشة أونلاين في أي وقت.

إيجاز عن قناة ميدي تي في

في عام 2006، وبالتعاون بين السلطات الفرنسية والمغربية،تم تأسيسيها من أجل تقوية الثقافة الفرنسية وكانت قناة إخبارية، قبل التحول لقناة عامة منوعة تستوعب الجانب الترفيهي والثقافة والإجتماعي في 2010 وتغيير إسمها السابق مدي 1 سات. ومنذ عام 2008 أصبحت قناة ميدي تي في مغربية بشكل كامل بعد شراء أسهم المساهمين الفرنسيين من قبل صندوق الإيداع والتدبير.

تخصص برامج عديدة في إطار الجدول البثي المستمر على مدار 24 ساعة، ومن أبرز تلك البرامج هي كما يلي:

برامج قناة ميدي تي في 1

شباب VOX ، برنامج نقاشي يعتني بتساؤلات فئة الشباب من خلال الإجابة على إستفساراتهم ورؤيتهم حول المستجدات عبر إستضافة المسوؤليين ورموز السياسة.

، برنامج نقاشي يعتني بتساؤلات فئة الشباب من خلال الإجابة على إستفساراتهم ورؤيتهم حول المستجدات عبر إستضافة المسوؤليين ورموز السياسة. أهل الفن ، برنامج يهتم بالحوار مع الفنانين عبر إستضافهم في أستديوهات القناة، وهو من تقديم حسام الدين نصر

، برنامج يهتم بالحوار مع الفنانين عبر إستضافهم في أستديوهات القناة، وهو من تقديم حسام الدين نصر مع المغرب من واشنطن ، برنامج شهري يعتني بمعالجة القضايا الجيوسياسية في إطار نقاشي تحليلي على المستوى الإقليمي والدولي.

، برنامج شهري يعتني بمعالجة القضايا الجيوسياسية في إطار نقاشي تحليلي على المستوى الإقليمي والدولي. بصراحة :يهتم بإستعراض قضايا المجتمعات فيما يخص الحياة الإجتماعية والنفسية، ومحاولة تقديم فكر يساهم في التنمية الذاتية من قبل المختصيين.

:يهتم بإستعراض قضايا المجتمعات فيما يخص الحياة الإجتماعية والنفسية، ومحاولة تقديم فكر يساهم في التنمية الذاتية من قبل المختصيين. حديث الساحل : برنامج سياسي يقدمه عبد المولى بوخريص.

: برنامج سياسي يقدمه عبد المولى بوخريص. FBM المواجهة

تردد قناة مدي 1 تي في

القمر التردد الإستقطاب الرمز عرب سات 12073 أفقي 27500 نايل سات – 7 درجات غرب 11474 عامودي 27500

وبعد ضبط القيم الترددية الموضحة في الجدول، يمكن تلقي إستقبال إشارة القناة فوراً بلا أي تشويش، وظهور القناة تحت إسم Medi1 TV في قائمة القنوات الخاصة بالرسيفر الخاص بك.